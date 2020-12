Ak izraelská vláda do polnoci neschváli rozpočet, krajinu čakajú predčasné voľby

Boli by to štvrté parlamentné voľby za posledné dva roky.

22. dec 2020 o 9:37 TASR

JERUZALEM. Izraelský parlament v utorok nadránom zamietol návrh zákona, ktorý by dal tamojšej vláde viac času na schválenie rozpočtu. Ak sa teda izraelský premiér Benjamin Netanjahu a minister obrany Benny Ganc nedohodnú do utorka polnoci miestneho času (23.00 h SEČ), Izraelčanov čakajú štvrté parlamentné voľby za posledné dva roky - pravdepodobne 23. marca. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

Vládna koalícia Netanjahuovej pravicovej strany Likud a Gancova centristická strana Modrá a biela (Kachol lavan) sa údajne ešte v nedeľu večer dohodli na návrhu zákona o predĺžení lehoty na schválenie rozpočtov na roky 2020 a 2021, vysvetľuje AFP.

Na základe tohto návrhu by sa dátum schválenia rozpočtu na rok 2020 posunul na 31. decembra. Vládna koalícia by tiež mala čas až do 5. januára na schválenie rozpočtu na budúci rok. Tento návrh však izraelský parlament v utorok zamietol. Štyridsaťdeväť zo 120 poslancov Knesetu bolo proti, 47 hlasovalo za tento návrh a ostatní sa hlasovania zdržali alebo neboli v parlamente prítomní, približuje DPA.

Z koaličnej dohody vyplýva povinnosť vlády schváliť dvojročný rozpočet na roky 2020 a 2021. Netanjahu však chce presadiť návrh len na tento rok. Dôvodom je podľa jeho slov súčasná pandemická situácia a s ňou spojená kríza.

Jeho kritici však tvrdia, že týmto spôsobom sa snaží zabrániť svojmu bývalému oponentovi Gancovi, aby v novembri 2021 zasadol na premiérsku stoličku. Na základe trojročnej koaličnej zmluvy sa Ganc má totiž stať premiérom v novembri 2021, po 18-mesačnej vláde súčasného premiéra Netanjahua.