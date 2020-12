Navaľnému sme dali novičok do spodkov, hovorí agent FSB

Agent tajnej služby sa omylom priznal priamo Navaľnému.

21. dec 2020 o 15:30 SITA, Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Zavolal som svojmu vrahovi a on sa priznal, povedal v pondelok ruský opozičný politik a aktivista Alexej Navaľnyj.

Po tom, čo sa vydával za vysokopostaveného predstaviteľa Národnej bezpečnostnej rady povereného analýzou operácie, mu to povedal Konstantin Kudrjavcev, agent ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorý bol priamo do akcie zapojený.

To, že za augustovou otravou Navaľného stojí špeciálny tím ruskej bezpečnostnej služby FSB, ktorý sa špecializuje na chemické zbrane, vystopovala minulý týždeň investigatívna skupina Bellingcat v spolupráci s ruským magazínom Insider.

Novičok v spodkoch

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň nepoprel, že tajné služby Navaľného sledujú, no odmieta, že by ho FSB otrávila. "Ak by to chceli spraviť, dotiahli by svoju prácu do konca," povedal na výročnej konferencii.

Navaľnému prišlo zle počas letu z Tomsku do Moskvy, po hospitalizácii v Omsku upadol na niekoľko dní do kómy.

Teraz samotný politik zavolal jednému z agentov, ktorý mal patriť do špeciálneho tímu. Vystupujúc ako asistent šéfa Národnej bezpečnostnej rady Nikolaja Patruševa, hovoril s Kudrjavcevom takmer hodinu.

Kudrjavcev počas hovoru priznal napríklad to, že látku zo skupiny novičok natreli Navaľnému na spodné prádlo

“ Keby boli vo vzduchu dlhšie a nepristáli by tak náhle, možno by veci nedopadli tak, ako dopadli. „ Konstantin Kudrjavcev, agent FSB

"Na ktorú časť oblečenia ste sa sústredili?" pýtal sa Navaľnyj. "Na spodky... vnútornú časť, tam, kde sú slabiny, rozkrok," vraví podľa združenia Bellingcat agent FSB, ktorý sa špecializuje na chemické látky. Keď sa Navaľnyj Kudrjavceva spýtal, či mu nedali nesprávnu dávku látky, on mu odpovedal, že mu dali "ešte niečo navyše".

Dôstojník FSB hovoril o tom, ako ho poslali po otrave upratať veci do Tomska a aj o ďalších osobách, ktoré sa na operácii zúčastnili.

Toxikológovia, na ktorých sa obrátila CNN, uviedli, že ak sa novičok v granulovanej forme aplikuje na oblečenie, dokáže sa dostať do tela pri potení. V Navaľného prípade sa podľa nich zdá, že páchatelia použili pevnú formu látky.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ibqiet6Bg38

Rýchly zásah lekárov

Dôvodom toho, prečo sa Navaľnyj naozaj neotrávil, bola podľa agenta FSB rýchla reakcia pilotov aj lekárov.

"Počas každej operácie sú rôzne podmienky... keď pristáli, veď viete - let núdzovo pristál, situácia sa vyvinula... nie v náš prospech. Myslím si, že ak by to trvalo o niečo dlhšie, že by sa to vyvinulo inak," povedal Kudrjavcev v telefonáte.

"Keby boli vo vzduchu dlhšie a nepristáli by tak náhle, možno by veci nedopadli tak, ako dopadli. To znamená, že keby mu zdravotníci rýchlo nepomohli, keby na letisku nebola sanitka a podobne..." dodáva.

Navaľnyj týmto spôsobom volal viacerým osobám v FSB, uvádza web Meduza.io. Vo viacerých prípadoch bol však neúspešný a jeho hlas buď odhalili alebo sa s ním odmietli rozprávať. Hovor s agentom, ktorého totožnosť dodatočne overoval aj Bellingcat, zverejnil Navaľnyj na svojom kanáli na YouTube.