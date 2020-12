Výsledok bude známy ešte pred Vianocami, rokovania o dohode po brexite pokračujú

Posledný termín mal pritom uplynúť o polnoci z nedele na pondelok.

21. dec 2020 o 8:04 SITA

LONDÝN. Lídri Spojeného kráľovstva a Európskej únie budú pokračovať v rokovaniach o dosiahnutí "pobrexitovej" obchodnej dohody aj v priebehu pondelka, keďže čas na jej spečatenie, do konca tohto kalendárneho roka, sa výrazne kráti.

O polnoci z nedele na pondelok mal pritom uplynúť avizovaný posledný termín na uskutočnenie dohody. Informoval o tom britský spravodajský web BBC.

Spor o lov v britských vodách

Hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier a jeho britský náprotivok David Frost sa v nedeľu stretli v Bruseli, no kľúčové otázky obchodnej dohody naďalej zostávajú nevyriešené.

Hlavný sporným bodom v rokovaniach o budúcich obchodných vzťahoch stále zostáva právo rybárov z členských štátov únie na lov v britských vodách. Únia si želá zachovanie súčasného stavu, čo však Londýn odmieta.

Európska únia zastáva pozíciu, že britské ostrovy svoje pobrežné vody s kontinentom zdieľajú desaťročia, ak nie stáročia.

Brusel trvá na tom, že ak európski rybári stratia veľkú časť súčasných práv, bude nasledovať odveta v podobe vysokých dovozných ciel na britské rybné produkty.

Pre britský rybný priemysel je únia pritom jedným z najdôležitejších exportných trhov. Podľa zdroja blízkeho únijným vyjednávačom sa blok odmieta zrieknuť viac ako štvrtiny súčasných rybolovných kvót.

Dohodu musia schváliť aj poslanci

Veľká Británia opustila euroblok 31. januára, kedy sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť spomenutú obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.

Britský minister zdravotníctva Matt Hancock vyhlásil, že dohoda je stále možná a je v záujme oboch strán. Spojené kráľovstvo to však podmieňuje ústupkami Únie.

Ako referuje BBC, definitíva o tom, či sa obe strany budú schopné dohodnúť, bude známa ešte pred Vianocami. Akúkoľvek dohodu budú musieť ratifikovať zákonodarcovia Únie a Spojeného kráľovstva.

Ak sa dohoda nedosiahne včas, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.

Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo.