Koronavírus vo svete: Česko hlási 5281 nových prípadov nákazy

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Srbsku a ďalších krajinách?

20. dec 2020 o 10:32 (aktualizované 20. dec 2020 o 11:54) TASR

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Článok pokračuje pod video reklamou

​Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 76 635 405

76 635 405 Počet vyliečených: 53 758 429

53 758 429 Počet úmrtí: 1 692 075 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 08:00

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Mapa cestovných obmedzení

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 624 140

624 140 Počet vyliečených: 533 307

533 307 Počet úmrtí: 10 331

Laboratóriá v Česku odhalili v sobotu 5281 prípadov nákazy koronavírusom. Ide o druhý najnižší nárast tento týždeň, no zároveň o najvyšší sobotný nárast od 7. novembra. S odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva o tom píše webová stránka televíznej stanice Nova.

Rizikový index českého protiepidemického systému PES zostáva na hodnote, ktorá zodpovedá piatemu stupňu. Päťka v tomto prípade označuje najvyšší stupeň pohotovosti. Vo štvrtok sa hodnota zvýšila o päť bodov na 76 a na tej zostala aj v piatok, sobotu a nedeľu.

Česko sa v piatok v rámci systému PES, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, znovu presunulo do štvrtého stupňa. Znovu tak zatvorili napríklad reštaurácie, kaviarne alebo hotely.

Aktuálne je v krajine v nemocniciach 4484 pacientov s chorobou COVID-19, z toho 592 vo vážnom stave. Aktuálne bojuje s infekciou 80 502 ľudí.

Od začiatku pandémie bolo v krajine podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva potvrdených už 624 140 infikovaných a 10 331 úmrtí. Za sobotu dosiaľ pribudlo ďalších 36 obetí.

Koronavírus v Srbsku Celkový počet potvrdených prípadov: 296 528

296 528 Počet vyliečených: 31 536

31 536 Počet úmrtí: 2 632

V Srbsku zaznamenali v piatok 3 888 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, pričom počet úmrtí sa zvýšil na 2 632, informovala v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na srbské ministerstvo zdravotníctva.

Pozitívne testovaných osôb bolo doteraz celkovo 296 528. Podľa ministerstva zomrelo na ochorenie 52 pacientov, počet vykonaných testov bolo 12 578. V nemocniciach potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie 326 osôb.

Podľa zdravotníkov tretia vlna pandémie v Srbsku je výrazne horšia než prvá a druhá, kvôli vyššiemu percentu pľúcnych a iných zdravotných komplikácií.

Srbská vláda obmedzila otváracie hodiny nákupných centier a obchodov, avšak zatiaľ sa rozhodla nezaviesť zákaz vychádzania. V Srbsku sú takisto zakázané zhromaždenia viac než piatich ľudí, v exteriéroch i v interiéroch.

Koronavírus v Holandsku Celkový počet potvrdených prípadov: 676 673

676 673 Počet úmrtí: 10 459

Holandsko s účinnosťou od nedele rána zakázalo leteckú prepravu osôb z Veľkej Británie. Opatrenie predbežne platí do 1. januára. Krok je reakciou na správu o novom kmeni koronavírusu, ktorý sa podľa britských úradov šíri na juhu Anglicka rýchlejšie než staršie varianty.

Podľa britských expertov sa nová forma vírusu prenáša o 70 percent ľahšie ako ostatné. Podľa premiéra Borisa Johnsona „neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že (nový kmeň) je smrteľnejší alebo že spôsobuje vážnejšie ochorenia". Rovnako nič nenaznačuje, že vakcíny by boli proti nemu menej účinné, zdôraznil Johnson.



V Holandsku platí od 15. decembra prísny päťtýždňový celoštátny lockdown. Všetky obchody v krajine, ktoré nepredávajú základné tovary, zostanú do 19. januára zatvorené.

Prerušená je činnosť kaderníctiev, múzeí či divadiel. Všetky školy a univerzity prešli na dištančné vzdelávanie. Vláda zároveň vyzvala domácnosti, aby denne mali na návšteve maximálne dvoch ľudí vo veku nad 13 rokov.

Na obdobie vianočných sviatkov od 24. do 26. decembra však stanovila miernejšie pravidlo, ktoré znamená, že na návštevu jednej domácností môžu prísť traja ľudia.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Kazachstane Celkový počet potvrdených prípadov: 146 584

146 584 Počet vyliečených: 130 776

130 776 Počet úmrtí: 2 180

V Kazachstane v sobotu zaznamenali 652 nových prípadov ochorenia COVID-19, čo je o 67 pozitívne testovaných menej než predchádzajúci deň, informovala agentúra TASS v nedeľu.

Celkový počet pozitívne testovaných osôb sa tak zvýšil na 146 584.

Podľa agentúry TASS je infikovaných približne 0,7 percenta populácie stredoázijskej republiky, ktorá má 18,8 miliónov obyvateľov. Reprodukčné číslo dosiahlo v tomto týždni hodnotu 0,96. Najvyšší počet nových prípadov - 1 962 pozitívne testovaných - zaznamenali 9. júla.

Z ochorenia sa uzdravilo celkovo 130 776 osôb, z toho 824 za posledných 24 hodín. Naopak, pribudlo sedem úmrtí, čím sa celkový počet úmrtí zvýšil na 2 180.