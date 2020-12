Vláda podporila návrh na anulovanie Putinových mandátov

V marci Putin podpísal novelu ústavy, ktorá de facto zaisťuje, že prezidentom môže zostať do roku 2036.

18. dec 2020 o 17:53 TASR

MOSKVA. Ruská vláda v piatok podporila návrh zákona o anulovaní doterajších prezidentských mandátov Vladimira Putina.

Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že v súlade s dodatkami k ruskej ústave môže byť Putin po roku 2024 znovu zvolený za prezidenta Ruskej federácie.

V marci tohto roku Putin podpísal novelu ústavy, ktorá de facto zaisťuje, že prezidentom môže zostať až do roku 2036. Dovtedy podľa "starej" verzie ústavy platilo, že prezidentskú funkciu v Rusku je možné zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, čo by znamenalo, že Putin by ako hlava štátu v roku 2024 skončil.

V novej ústave je toto obmedzenie zachované, ale keďže ide o novelu ústavy, Putinovi sa jeho posledné dve funkčné obdobia anulujú a nebudú sa počítať. Tieto zmeny boli - v podstate pro forma - schválené aj v celoštátnom ľudovom hlasovaní.

Šesťdesiatosemročný Putin, bývalý agent KGB, je pri moci už vyše 20 rokov - najdlhšie zo všetkých ruských či sovietskych lídrov od čias Josifa Stalina.

Prvý raz sa stal prezidentom v roku 2000 a v tejto funkcii pôsobil do roku 2008, keď mu ústavné obmedzenia zabránili kandidovať aj na tretie funkčné obdobie.

Následne sa stal premiérom a do prezidentského kresla sa vrátil v roku 2012, pričom prezidentské funkčné obdobie nechal medzičasom predĺžiť na šesť rokov. Jeho súčasný mandát mu má vypršať v roku 2024.