Podpredseda Komisie Šefčovič: Na hodnotenie právneho štátu máme legitimitu, začneme hneď

Rozhovor s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.

18. dec 2020 o 13:27 Matúš Krčmárik

Dohoda o európskom rozpočte a pomoci po pandémii znamená, že doteraz nepoznané možnosti budú k dispozícii všetkým štátom vrátane Maďarska a Poľska, ktoré sa v tomto vyhrážali vetom, hovorí v rozhovore pre SME podpredseda Európskej komisie MAROŠ ŠEFČOVIČ.

V rozhovore tiež vysvetľuje, akú úlohu zohral pri rokovaniach o britskom odchode z Európskej únie, či sa podľa neho Európska únia posúva smerom k federácii, ako aj to, prečo je počas hospodárskej krízy dôležité dávať si zelené ciele na desaťročia dopredu.

V súvislosti s britským odchodom z Európskej únie ste viedli rokovania o režime na hranici medzi Írskom a Severným Írskom. O čo presne išlo?

Riešili sme, ako naplniť dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, kľúčové pre nás bolo zabezpečiť mier na írskom ostrove, aby sme sa vyhli nutnosti pevnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom a aby sme nepoškodili miestnu ekonomiku.

Pokiaľ ide o tovary, bude Severné Írsko súčasťou jednotného európskeho trhu, ale zároveň ostáva súčasťou Spojeného kráľovstva. S tým súviseli otázky o toku tovarov zo Severného Írska do Veľkej Británie a späť, rovnako aj to, ako budeme dohliadať na to, aby sa rešpektovali všetky európske colné predpisy, lebo si musíme chrániť jednotný európsky trh. Zabezpečili sme preto prítomnosť európskych colných expertov na hraničných bodoch.

Okrem toho sme sa venovali garanciám práv občanov Európskej únie či Spojeného kráľovstva v oblasti práva na zotrvanie tam, kde v súčasnosti pôsobia. Hovoríme o 4,5 milióne ľudí, s ktorými je spojených veľmi veľa otázok.

Pri rokovaniach sme dokopy strávili stovky hodín, to posledné 7. decembra trvalo desať hodín a dnes (vo štvrtok, poznámka redakcia) sme tento proces zavŕšili, keďže to odobrili všetky členské krajiny.

Hovorilo sa o tom, že Británia poruší medzinárodné právo a nedodrží dohodnutý režim na hranici s Írskom, o obnovení konfliktu v Severnom Írsku, ak vznikne pevná hranica. Vieme teraz povedať, že nech zvyšné rokovania o obchodných vzťahoch po britskom odchode dopadnú akokoľvek, k tomuto nedôjde?

Presne pre toto boli rokovania také dôležité a teraz to už určite nehrozí. Od začiatku som pretláčal, že bez ohľadu na dohodu o budúcich obchodných vzťahoch, minuloročná dohoda o vystúpení z Únie je platná, podpísal ju britský premiér a ratifikoval nový parlament, preto ju treba naplniť pred 1. januárom 2021, keď sa končí prechodné obdobie. To sa podarilo.

Z bruselského prostredia prenikajú informácie, že britskí vyjednávači chodili na rokovania často nepripravení, že ako keby sa ani nechceli dohodnúť. Váš partner v rokovaniach, kancelár Michael Gove pred referendom v roku 2016 vyhlásil, že Briti už dosť počúvali odborníkov, a ideologicky tlačil na odchod. Ako ste vnímali svojich partnerov vy?