Prezident Severného Macedónska odmietol požiadavku Bulharska

Sofia považuje macedónsky jazyk za dialekt bulharčiny.

17. dec 2020 o 9:03 SITA

SKOPJE. Prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovski v stredu uviedol, že tento balkánsky štát nepristúpi na žiadny kompromis v otázkach vlastnej identity, aby uspokojil nároky susedného Bulharska.

Práve Sofia pred mesiacom zablokovala začatie už beztak dlho odkladaných prístupových rokovaní Európskej únie so Severným Macedónskom.

Bulharsko trvá na tom, že namiesto "macedónskeho jazyka" by sa v rámci rokovaní mala použiť formulácia "oficiálny jazyk Republiky Severné Macedónsko".

Sofia považuje tento jazyk za dialekt bulharčiny a tvrdí, že úradný jazyk suseda sa umelo vytvoril po roku 1944.

"Členstvo v akejkoľvek medzinárodnej organizácii nemá žiadnu hodnotu, ak sa od vás vyžaduje vzdanie sa svojej identity," uviedol Pendarovski počas vystúpenia v severomacedónskom parlamente.

Severné Macedónsko strávilo roky riešením problematických otázok so susedným Gréckom, ktoré mu bránili vstúpiť do Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Napokon sa to podarilo vyriešiť vlaňajším premenovaním štátu do súčasnej podoby.

Tento malý balkánsky národ pri budovaní priaznivejšej budúcnosti natrafil na ďalšiu prekážku - Bulharsko. Európska únia však nedávno varovala Sofiu, že ak bude naďalej blokovať prístupové rokovania so Severným Macedónskom, riskuje narušenie bezpečnosti v juhovýchodnej Európe.