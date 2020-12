Rumunský ústavný súd zrušil zákaz rodových štúdií na školách

Kritici zákona poukazovali, že zákon by otvoril cestu "názorovej polícii".

16. dec 2020 o 20:00 TASR

BUKUREŠŤ. Dodatok návrhu zákona o vzdelávaní, ktorým mala byť v Rumunsku zakázaná výučba rodových štúdií na školách a univerzitách, vyhlásil v stredu rumunský ústavný súd za protiústavný.

Návrh tohto zákona, ktorý parlament prijal v lete tohto roku, vyvolal veľkú nevôľu v radoch ochrancov ľudských práv i v akademickom prostredí.

Agentúra AFP uviedla, že kontroverzná novela zákona zakazuje "činnosti propagujúce teórie a názory o rodovej identite, podľa ktorých je rod odlišným pojmom od biologického pohlavia".

Názorová polícia

Kritici zákona poukazovali na to, že zákon by otvoril cestu "názorovej polícii" a mal by negatívne dôsledky pre akademickú slobodu, pričom by vytvoril paralely so susedným Maďarskom, kde bolo podobné zákonné opatrenie prijaté v roku 2018.

Rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý podal podnet na ústavný súd, vyjadril presvedčenie, že príslušný zákon je "v rozpore s niekoľkými ústavnými princípmi vrátane rovnosti občanov pred zákonom a k prístupu k vzdelaniu".

Podobný názor ako Iohannis vyjadrilo v septembri tohto roku v petícii aj niekoľko rumunských a zahraničných univerzít za podpory takmer 900 profesorov a vedcov.

Skupina Accept bojujúca za práva komunity LGBT+ privítala rozhodnutie rmunského ústavného súdu, lebo "zastavil závažný útok proti demokracii a slobode myslenia."

Agentúra AFP pripomenula, že Rumunsko dekriminalizovalo homosexualitu len v roku 2001.

V roku 2018 sa v tejto krajine konalo referendum o obmedzení definície manželstva s cieľom vylúčiť z nej zväzky osôb rovnakého pohlavia. Referendum však nebolo platné, pretože sa na ňom zúčastnilo menej ako 30 percent voličov.

Páry rovnakého pohlavia v Rumunsku nesmú uzatvárať manželstvá ani občianske partnerstvá.

Maďari prijali ďalšie zákony

Vláda v susednom Maďarsku v roku 2018 zrušila príspevok štátu na financovanie programov rodových štúdií a zrušila úradnú akreditáciu pre magisterské programy v tomto študijnom odbore.

V máji zasa maďarský parlament schválil opatrenie, ktorým zakázal úradnú registráciu zmeny pohlavia a právne uznanie novej identity transrodových osôb.

V utorok zasa poslanci maďarského parlamentu schválili vládny návrh novely ústavy, ktorej cieľom je ochrana rodiny.

Novela definuje inštitút manželstva i rodiny a okrem iného uvádza, že matkou je žena a otcom je muž. Agentúra AFP konštatovala, že vláda premiéra Viktora Orbána takto vlastne presadila zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.