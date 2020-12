Fideszu poškodila gay párty, opozícia by predbehla vládny blok

Maďarské opozičné strany získali v najnovšom prieskume o dve percentá viac ako vlády blok.

16. dec 2020 o 18:50 TASR

BUDAPEŠŤ. Maďarské opozičné strany v najnovšom prieskume inštitútu Medián predbehli vládny blok Fidesz-KDNP o dva percentuálne body. Prieskum bol vykonaný po novembrovej kauze poslanca Európskeho parlamentu (EP) za Fidesz Józsefa Szájera, ktorý sa počas zákazu vychádzania zúčastnil na homosexuálnom večierku v Bruseli.

Spravodajský server 24.hu v stredu uviedol, že v prvom novembrovom prieskume inštitútu Medián Fidesz ešte viedol. Druhý novembrový prieskum už však zaznamenal pokles preferencií vládneho bloku.

Podľa Mediánu Fidesz stratil šesť percent voličov, zatiaľ čo strany tzv. opozičného zomknutia získali dve percentá. Súčasne stúpol podiel nerozhodných voličov zo 17 na 24 percent.

Inštitút Publicus Intézet (PI) podľa 24.hu už pred niekoľkými dňami zaznamenal takýto prelom v preferenciách politických blokov, avšak opozícia by podľa neho porazila Fidesz v prípadných parlamentných voľbách, ak by sa konali teraz, iba v tom prípade, ak by zostavila spoločnú kandidačnú listinu.

PI vo svojom prieskume nameral opozičnému zomknutiu 34 percent a vládnemu bloku Fidesz-KDNP 29 percent. Ak by opozičné strany išli do volieb samostatne, tak by 240 000 voličov - priaznivcov spoločnej opozičnej kandidátky - na voľbách vôbec nezúčastnilo.

Szájera zadržala bruselská polícia 27. novembra počas zásahu voči účastníkom nedovolenej homosexuálnej párty, ktorí porušili epidemiologické opatrenia. Europoslanec sa ešte pred medializáciou celej kauzy vzdal mandátu poslanca EP a krátko nato vystúpil aj z Fideszu.