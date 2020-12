Rokovania s Londýnom podľa Bruselu pokročili

Otvorené zostávajú dve kľúčové otázky.

16. dec 2020 o 12:24 SITA

BRUSEL. V obchodných rokovaniach s Veľkou Britániou nastal evidentný pokrok a šance na uzavretie brexitovej dohody vyzerajú realistickejšie.

Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Ako dodala, otvorené zostávajú dve kľúčové otázky, ktorými sú spoločné pravidlá hospodárskej súťaže a práva na rybolov v britských vodách. Cesta k dohode existuje, hoci je „veľmi úzka“, povedala von der Leyenová v Európskom parlamente.

Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty.