Viedla kampaň s Cichanovskou: Rusko sa za nás postaví, Lukašenko je politickou mŕtvolou

Bieloruská opozícia dostala Sacharovovu cenu.

16. dec 2020 o 15:19 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

Ak by sme nemali odvážnych manželov, neboli by sme tu, hovorí v spoločnom rozhovore pre SME a Hospodářské noviny VERANIKA CEPKALOVÁ, ktorá v lete po boku prezidentskej kandidátky Sviatlany Cichanovskej a Maryje Kolesnikavovej obchádzali Bielorusko, aby občanov presvedčili, že diktátor Alexander Lukašenko nebude vládnuť večne.

Cichanovskej a Cepkalovej manželia chceli kandidovať, Kolesnikavová viedla kampaň zatknutého kandidáta Viktara Babyrku. Trio žien tak viedlo kampaň v ich mene.

Voľby nakoniec Lukašenkov režim zmanipuloval vo svoj prospech, no vyvolal najväčšie demonštrácie v krajine za desaťročia, ktoré trvajú dodnes. Európska únia zaviedla voči Bielorusku sankcie, opozíciu na čele s Cichanovskou a Cepkalovou ocenil Európsky parlament Sacharovovou cenou za boj za ľudské práva.

Zvíťazime, Lukašenko si nemôže udržať moc v medzinárodnej izolácii a bez podpory ľudí, hovorí v rozhovore Cepkalová. V rozhovore hovorí o zážitkoch z kampane po celej krajine aj o tom, prečo si myslí, že Rusko sa nakoniec za Bielorusko postaví, a aké ďalšie sankcie by mala Únia voči krajine zaviesť.

Tento rok sa odohrali najväčšie protesty od Lukašenkovho zvolenia. Prečo práve teraz? Kto sú tí ľudia, ktorí sa zrazu zapojili do politického života?

Je tu niekoľko faktorov. Naša ekonomika nerastie, Lukašenko posledných desať rokov sľubuje priemerný plat vo výške 500 dolárov a stále nič. Pomohla tomu tiež panédmia Covid-19.

Súvisiaci článok Cichanovská na Slovensku: V Bielorusku sa budem cítiť bezpečne, keď mi muža pustia z väzenia Čítajte

Boli sme jedinou krajinou na svete, ktorá nezatvárala hranice, kde si Lukašemko z vírusu uťahoval a fungovali školy aj futbalová liga. Napriek tomu, že platíme 50-percentné dane, sme od štátu nedostali žiadnu pomoc. Bielorusi majú už po krok tohto správania Lukašenka k ľuďom.

Čo tým myslíte?

Lukašenko naše ženské trio nazýval chúdence ovečky, posledných 26 rokov neustále ponižuje bieloruský ľud. K štátnemu aparátu sa správa ako k nevoľníkom. Aj tí, ktorí nechápali, že žijeme v diktatúre, to pochopili, keď po voľbách videli brutálny teror a mučenie. Nespokojnosť sa hromadila mnoho rokov, ale až tento rok sme pochopili, že máme reálnu šancu zbaviť sa Lukašenkovho režimu.

Lukašenko vytvoril vnímanie Bieloruska ako patriarchálnej spoločnosti, ale tohtoročné protesty aj kampaň ťahali ženy. Čo sa stalo?

Všetko to vzniklo veľmi narýchlo. V máji vyhlásili voľby a kandidovať chceli veľmi zaujímaví uchádzači o prezidentské kreslo. Môj manžel, Pavel Seviarinec, Mykola Statkevyč, Viktar Babaryka, Siarhej Cichanovskij. Lukašenko vybudoval systém, ktorý však likviduje akéhokoľvek konkurenta. Buď vás zatvoria, alebo vyhostia z krajiny. To sa stalo aj tentoraz, niektorí skončili za mrežami, proti môjmu manželovi začali vymyslené trestné stíhanie, takže musel odísť.

Len vďaka tomu vzniklo naše ženské trio. Boli to oni, ktorí ako prví hodili Lukašenkovi rukavicu v čase, keď bol režim veľmi silný. Ak by nebolo ich odvahy, neboli by sme tu ani my.

Chcelo sa vám do toho?

Pamätám si na naše prvé stretnutie s ľuďmi, ako sa báli a hovorili nám, prečo do toho vôbec vstupujeme, veď vieme, že voľby budú sfalšované. Nikto neveril, že akékoľvek zmeny sú vôbec možné.