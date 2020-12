Ukazujú usmiate tváre, Čína popiera, že núti menšiny k ťažkej práci

Ujguri a ďalšie menšiny pracujú na rozsiahlych bavlníkových plantážach.

15. dec 2020 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Čína núti státisíce Ujgurov a príslušníkov ďalších menšín k ťažkej manuálnej práci na rozsiahlych bavlníkových plantážach v čínskej provincii Sin-ťiang.

Redaktori britskej televíznej stanice BBC sa dopátrali k dôkazom o nútených prácach pri zbere plodiny, ktorú využíva módny priemysel po celom svete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čína svedectvá popiera

BBC zdokumentovala rozsiahlu sieť koncentračných táborov, v ktorých by sa mohol nachádzať až milión ľudí. Keď sa redaktori BBC chceli priblížiť k táborom a továrňam, sledovalo ich množstvo neoznačených automobilov.

Súvisiaci článok Prokurátorka ICC odmietla sťažnosť Ujgurov voči Číne Čítajte

Zachytili tiež svedectvá, podľa ktorých sú príslušníci menšín nútení pracovať v textilných továrňach. Čínska vláda však tieto tvrdenia popiera a tvrdí, že tábory sú "školy na odbornú rekvalifikáciu" a továrne sú súčasťou rozsiahleho a dobrovoľného systému na "zmierňovanie chudoby".



Podľa zistených informácií ešte v roku 2018 presunuli do prefektúr Aksu a Hotan asi 210-tisíc pracovníkov na zber bavlny pre čínsku polovojenskú organizáciu Xinjiang Production and Construction Corps. Táto politika sa týkala predovšetkým Ujgurov a ďalších tradičných moslimských menšín.



Pri vyšetrovaní našli aj propagandistickú správu, podľa ktorej bavlníkové plantáže predstavujú príležitosť na pretransformovanie "hlboko zakoreneného a lenivého myslenia" chudobných obyvateľov vidieka tým, že sa naučia, aká je práca "skvelá". Túžba Ujgurov a iných menšín byť doma a vychovávať deti je tak v rozpore s propagandou, podľa ktorej je práve toto "dôležitou príčinou chudoby".



Čínska vláda šíri správy, že poskytuje centralizované systémy starostlivosti o deti, starších ľudí a hospodárske zvieratá, aby nikto nemal "žiadne starosti" a mohol nastúpiť do "skvelej práce".

Podľa svedectiev však zberačom bavlny častokrát nezaplatili za niekoľkomesačnú prácu alebo zaplatili veľmi málo a tisíce ľudí museli ísť na plantáže pod hrozbou vyhrážok.

Čína ukazuje usmiate tváre

Čínske ministerstvo zahraničných vecí odpovedalo na žiadosť BBC nasledovným vyhlásením: "Pracovníci všetkých etnických skupín v Sin-ťiangu si vyberajú zamestnanie podľa svojej vlastnej vôle a dobrovoľne podpisujú pracovné zmluvy v súlade so zákonom. Usmievavé tváre všetkých etnických skupín Sin-ťiangu sú najsilnejšou odpoveďou na americké klamstvá a dohady."



BBC sa opýtala aj 30 významných medzinárodných značiek, či po najnovších zisteniach majú v úmysle pokračovať v získavaní produktov z Číny.

Z tých, ktoré odpovedali, iba štyri - Marks & Spencer, Next, Burberry a Tesco - uviedli, že majú prísnu politiku vyžadujúcu, aby predmety pochádzajúce z ktorejkoľvek časti Číny nepoužívali surovú bavlnu zo Sin-ťiangu.