Američania začali očkovať, prirovnávajú to k pristátiu na Mesiaci

Pandémia v USA sa stále zhoršuje.

15. dec 2020 o 14:04 Washington Post, Ben Guarino, Ariana Eunjung Cha, Josh Wood, Griff Witte

NEW YORK, BRATISLAVA. Bolo to len krátke pichnutie do ľavého ramena sestry, ktorým Spojené štáty v pondelok vstúpili do novej fázy boja proti koronavírusu.

Sestra Sandra Lindsayová sa v Židovskom zdravotníckom centre na Long Islande stala prvou Američankou, ktorá mimo klinických testov dostala vakcínu proti koronavírusu.

Malá dávka predstavauje veľký krok v snahe poraziť vírus. Nádej je porovnateľná s pristátim na Mesiaci v situácii, keď pandémia Covid-19 v krajine nakazila 16 miliónov ľudí a zabila viac ako tristotisíc.

„Sandra, vy ste sa ani nestriasli,“ povedal sestre demokratický guvernér štátu New York Andrew Cuomo, ktorý bol pri podávaní vakcíny. „Bolo to rovnaké ako pri akejkoľvek inej vakcíne,“ zareagovala Lindsayová sediac v modrom kresle.

Zásadne odlišná vakcína

Táto vakcína je však zásadne odlišná. Vyvinuli ju v rekordnom čase a Spojené štáty si od nej sľubujú, že zastaví pandémiu, ktorá na veľkú časť roka zmrazila život na väčšine amerického územia aj vo svete.

„Verím, že toto je zbraň, s ktorou vyhráme vojnu,“ povedal Cuomo.

V pondelok sa začali vakcíny rozvážať po krajine, lekári a sestry sa navzájom očkujú. Práve zdravotníci v prvej línii sú pri vakcinácii prioritou. Viacerí povedali, že pri tom mysleli na pacientov, o ktorých prišli, alebo na členov rodiny, ktorých videli len zriedka, aby mohli zachraňovať životy iných.

„Dnes som stratila svojho 27. pacienta,“ hovorí Valerie Brionesová-Pryorová, lekárka z Louisville v štátne Kentucky. „Takže vakcíne, ktorú som dnes dostala, venujem jej rodine a ďalším dvadsiatim šiestim, ktorí v mojej starostlivosti zomreli.“

Očkovanie sa v ďalších dňoch zrýchli, v niektorých štátoch sa bude konať aj v domovoch seniorov. Do konca roka by malo prvú z dvoch dávok dostať dvadsať miliónov ľudí.

Prvé vakcíny dorazili do krajiny cez víkend hneď po tom, ako dostali odobrenie od regulátora. V niektorých štátoch priamo guvernéri pomáhali v nemocniciach pri vykladaní škatúľ s vakcínami balenými so suchým ľadom.