Taliani sa chcú vyhnúť tretej vlne, mala by ničivé následky, tvrdí premiér

Taliansko sa zrejme nevyhne sprísňovaniu opatrení.

15. dec 2020 o 13:19 TASR

RÍM. Talianska vláda bude musieť počas sviatkov zaviesť nové protipandemické opatrenia v záujme zvrátenia príchodu tretej vlny koronavírusu, uviedol v rozhovore pre taliansky denník La Stampa, ktorý bol zverejnený v utorok, premiér Giuseppe Conte. Citovala ho agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Budeme potrebovať nové opatrenia... musíme zvrátiť tretiu vlnu, tá by mala ničivý vplyv okrem iného aj na počet úmrtí," dodal premiér.

Súvisiaci článok Holandsko ohlásilo okamžitý lockdown, potrvá päť týždňov Čítajte

Conteho koaličná vláda uvažuje nad zavedením celoplošných opatrení počas obdobia vianočných a novoročných sviatkov po tom, čo centrá talianskych miest zaplavili cez víkend davy ľudí. Stalo sa tak krátko na to, čo Rím uvoľnil niektoré z protipandemických opatrení zavedených počas minulého mesiaca.

Taliansko je európskou krajinou, kde si pandémia koronavírusu vyžiadala najviac obetí. V krajine od februára v súvislosti s týmto ochorením zomrelo viac ako 65.000 ľudí.

Na to, aby mala očkovacia kampaň "účinný vplyv na imunitu", by krajina mala podľa Conteho zaočkovať približne desať až 15 miliónov obyvateľov. Zároveň dodal, že tento cieľ by malo Taliansko splniť koncom jari alebo nanajvýš pred letom budúceho roka.

V Taliansku sa od začiatku pandémie celkovo koronavírusom nakazilo 1 855 737 ľudí, pričom 1 115 617 sa z ochorenia vyliečilo.