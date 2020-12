Koronavírus vo svete: V Česku pribudlo päťtisíc nakazených, vláda chce predĺžiť núdzový stav

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku a ďalších krajinách?

15. dec 2020 o 11:19 TASR, SITA, ČTK

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Správu priebežne aktualizujeme

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 70 859 454

Počet vyliečených: 49 299 541

Počet úmrtí: 1 591 363 Zdroj: Worldometers

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 586 251

Počet vyliečených: 511 798

Počet úmrtí: 9 743

Česká vláda požiada 22. decembra o predĺženie núdzového stavu. Denníku Právo to v pondelok po rokovaní vlády oznámil premiér a líder hnutia ANO Andrej Babiš.

Núdzový stav poslanci nedávno na návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) predĺžili do 23. decembra, pričom kabinet žiadal termín až do 11. januára.

Na tlačovej konferencii naznačil tento krok aj minister zdravotníctva Jan Blatný, podľa ktorého si jeho rezort dal vypracovať právnu analýzu, aké opatrenia sa dajú zavádzať bez núdzového stavu a aké len počas neho.

"Pokiaľ ide o nastavenie štvrtého stupňa (protiepidemického systému PES), tak si neviem predstaviť, ako by sme ho realizovali bez núdzového stavu. Keby dochádzalo k progresívnemu zhoršovaniu, museli by sme sa dostať do najvyššieho stupňa päť, a ten bez núdzového stavu určite nemôže existovať," povedal novinárom Blatný.

Kľúčové pre prípadné predĺženie núdzového stavu budú znovu hlasy KSČM, ktorá podporuje menšinový kabinet ANO a sociálnych demokratov (ČSSD). Predseda komunistov Vojtěch Filip však v pondelok ešte nechcel vopred vyhlasovať, ako sa jeho strana zachová.

Predsedníčka politickej strany TOP 09 Markéta Adamová Pekarová uviedla, že vláda nemôže očakávať, že jej strana prevezme spoluzodpovednosť za vládne kroky. "Čo si vláda navarila, to si musí aj zjesť. Jej vôľa vypočuť naše návrhy je nulová," povedala pre Právo.

Česko hlási za pondelok 5 169 nových prípadov, v nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 4 547 pacientov. V pondelok podľahlo covidu 62 ľudí, celkovo si pandémia vyžiadala 9 743 obetí. Aktívne s chorobou bojuje 64 710 pacientov.

Najhoršia situácia je podľa dát ministerstva zdravotníctva v okresoch Havlíčkův Brod a Kroměříž .

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 285 763

Počet vyliečených: 83 115

Počet úmrtí: 7237

Na utorok pribudlo v Maďarsku 1893 nakazených novým druhom koronavírusu a úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 bolo v tomto čase 107.

Ide o viditeľný pokles. V uplynulých dňoch totiž dosahoval denný počet infikovaných okolo 4000. V pondelok hlásili 3470 prípadov nákazy a 165 úmrtí.

Celkový počet nakazených v krajine od vypuknutia epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 dosiahol 285 763 a počet úmrtí 7237.

V súčasnosti je infekčných 195 411 osôb, z ktorých 18 percent pochádza z Budapešti. V nemocniciach ošetrujú 7845 nakazených chorých, z nich 597 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Mapa cestovných obmedzení

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Mapa vývoja pandémie koronavírusu