Negroni s novičokom? Bellingcat zistil, kto otrávil Navaľného

Smrtiaci tím mal požehnanie Kremľa.

14. dec 2020 o 18:17 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Alexej Navaľnyj si bol 19. augusta večer zaplávať v miestnej rieke v sibírskom Tomsku, tak, ako to robí vo väčšine miest, kam so svojim tímom cestuje. O jedenástej sa vrátil do hotelu a po pätnástich minútach sa stretol so svojimi kolegami z Protikorupčnej nadácie v hotelovom bare.

Keď si objednal koktail Bloody Mary, čašník mu odporučil Negroni, pretože im na Bloody Mary chýbali všetky ingrediencie. Z Negroni si však odpil len jeden dúšok, pretože „koktail chutil ako tá najhnusnejšia vec, ktorú som v živote mal“.

Na ďalšie ráno, tridsať minút po tom, čo vzlietlo lietadlo z Tomsku smerom do Moskvy, začal mať Alexej Navaľnyj na palube zdravotné problémy. O pár minút na to, ešte pred núdzovým pristátím v Omsku, upadol do kómy.

Investigatívna skupina Bellingcat v spolupráci s ruským magazínom Insider vystopovali, kto Navaľného v skutočnosti otrávil. Má ísť o špeciálny tím ruskej bezpečnostnej služby FSB, ktorý sa špecializuje na chemické zbrane.

O lietadlo pozadu

V decembri 2016 ruský opozičný líder a protikorupčný aktivista Alexej Navaľnyj oznámil, že chce kandidovať v prezidentských voľbách. Súčasťou bola aj volebná kampaň v ruských mestách. Približne o mesiac neskôr začala Navaľného sledovať špeciálna operačná jednotka federálnej tajnej služby FSB, ktorá sa predtým roky zaoberala terorizmom a chemickými zbraňami. V roku 2017 sa však hlavné zameranie tejto jednotky týkalo takmer výhradne Navaľného.