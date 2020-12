Koronavírus vo svete: Taliansko sa v Európe stalo krajinou s najväčším počtom obetí

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Nemecku a ďalších krajinách?

14. dec 2020 o 8:41 (aktualizované 14. dec 2020 o 8:41) SITA

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Článok pokračuje pod video reklamou

​Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 72 655 939

72 655 939 Počet vyliečených: 50 874 955

50 874 955 Počet úmrtí: 1 619 077 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 8:30

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Taliansku Celkový počet potvrdených prípadov: 1 843 712

1 843 712 Počet vyliečených: 1 093 161

1 093 161 Počet úmrtí: 64 520

Taliansko z hľadiska počtu obetí koronavírusu zatienilo Veľkú Britániu a stalo sa v rámci Európy krajinou najviac postihnutou pandémiou.

Taliansko, v ktorom ako v prvej európskej krajine epidémia vypukla, v nedeľu hlásilo za uplynulých 24 hodín 484 úmrtí na ochorenie COVID-19.

Bol to síce jeden z najmenších denných prírastkov počtu obetí za približne mesiac, no oficiálny počet obetí tak stúpol na 64 520, pričom v Británii doteraz koronavírusu podľahlo 64 267 ľudí.

Ako jeden z dôvodov vysokého počtu obetí v Taliansku sa uvádza to, že je to prvá európska krajina, ktorú pandémia zasiahla, a zdravotníci museli zápasiť s neznámym vírusom.

Okrem toho je v krajine v porovnaní s inými európskymi štátmi menší počet zdravotníckych pracovníkov v pomere k počtu obyvateľstva. Mierne viac ako polovicu známych obetí ochorenia COVID-19 v Taliansku zaregistrovali v prvej vlne pandémie.

Premiér Giuseppe Conte sprísnil pravidlá cestovania počas obdobia od vianočných sviatkov do Troch kráľov. Znamená to, že od 21. decembra do 6. januára obyvatelia Talianska nebudú môcť cestovať medzi jednotlivými regiónmi s výnimkou ciest do práce alebo pre naliehavé, napríklad zdravotné, problémy. Počas samotných sviatkov nebudú môcť Taliani opustiť svoje mestá.

Mapa cestovných obmedzení