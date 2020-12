Chanukový večer pre preživších holokaust bol pre pandémiu online

13. dec 2020 o 22:03 TASR

BERLÍN. Stretnutie ľudí preživších holokaust, ktoré sa koná každý rok v prvých dňoch židovského sviatku svetiel - chanuka -, sa tento rok pre pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 prvýkrát konalo online. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Podujatie organizovala náboženská organizácia Jewish Claims Conference (JCC), ktorá sa zaoberá reštitúciami židovského majetku zhabaného počas druhej svetovej vojny a pátraním po ňom.

Účastníci podujatia nazvaného International Holocaust Survivor Night si uctili pamiatku obetí nacistov a debatovali o nutnosti poukazovať na pretrvávajúce prejavy antisemitizmu.

Súčasťou podujatia boli aj online príhovory preživších holokaust, ich sympatizantov, ako aj séria hudobných vystúpení i priamy prenos zo zapálenia ďalšej sviečky na deväťramennom svietniku - menore - pri Západnom múre v Jeruzaleme i v ďalších mestách po celom svete.

Agentúra AP uviedla, že medzi preživšími, ktorí vystúpili so svojím svedectvom, bol aj Walter Breindel.

Breindel ako štvorročný utiekol z Rakúska so svojou matkou a bratom. V nedeľu uviedol, že za normálnych okolností by trávil chanuku so svojimi početnými vnukmi a pravnukmi, ale tento rok je pre pandémiu sám. Vyjadril však nádej, že na budúci rok oslávi chanuku so svojimi blízkymi.