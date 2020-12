Vakcína proti koronavírusu sa v USA začne distribuovať začiatkom týždňa

V prvej fáze by mali byť zaočkované zhruba tri milióny ľudí.

12. dec 2020 o 22:22 TASR

WASHINGTON. Stovky lokalít vrátane nemocníc v Spojených štátoch dostanú v pondelok dodávku vakcín proti novému koronavírusu od nemeckej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a americkej firmy BioNTech. Oznámil to v sobotu generál americkej armády Gustave Perna zodpovedný za distribúciu vakcíny, píše agentúra AFP.

Vakcína bude podľa slov Pernu, ktorý vedie logistiku očkovacieho projektu Bieleho domu, distribuovaná v nedeľu a očkovanie by sa malo následne začať začiatkom budúceho týždňa. "Sme si stopercentne istí, že vakcíny dostaneme k Američanom," povedal novinárom. V pondelok vakcínu dovezú na 145 miest naprieč Spojenými štátmi, v utorok bude distribuovaná do ďalších 425 lokalít a v stredu do zvyšných 66, spresnil.

V prvej fáze by mali byť zaočkované zhruba tri milióny ľudí. Zdravotnícke úrady odporučili, aby sa ako prví nechali zaočkovať zdravotnícki pracovníci a ľudia žijúci v domovoch starostlivosti. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty.

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump vo videu zverejnenom v sobotu na Twitteri vyhlásil, že očkovanie sa začne ešte počas tohto víkendu. "Prvá vakcína bude podaná za menej ako 24 hodín," uviedol. Americký minister zdravotníctva Alex Azar však povedal, že sa tak stane až v pondelok alebo v utorok.

USA sa stali v piatok večer šiestou krajinou sveta ktorá schválila núdzové použitie spomínanej vakcíny proti novému koronavírusu. Pomocou tejto vakcíny, u ktorej sa preukázala 95-percentná účinnosť v porovnaní s placebom, tak môžu v krajine očkovať osoby staršie ako 16 rokov.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) však neodporúča použitie vakcíny ľuďom trpiacim silnými alergiami na zložky, ktoré sú súčasťou vakcíny. Reagoval tak na prípad, keď dvaja zamestnanci britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) po podaní vakcíny dostali alergickú reakciu.

V USA od začiatku pandémie zaznamenali už takmer 16 miliónov prípadov nákazy a skoro 300 000 súvisiacich úmrtí.