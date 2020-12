Na klimatickom summite vystúpili aj Merkelová, Johnson či Macron

Možnosť prehovoriť dostali len tie krajiny, ktoré v oblasti klimatickej politiky zaznamenali úspechy.

12. dec 2020 o 20:27 TASR

LONDÝN, BERLÍN, PARÍŽ, PEKING. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo videopríhovore v rámci sobotňajšieho globálneho klimatického summitu prisľúbila sumu 500 miliónov eur, ktorá má byť určená na ochranu klímy v chudobnejších krajinách. Informovala o tom agentúra DPA.

"Všetky štáty musia byť schopné financovať nevyhnutné investície do ochrany klímy," povedala Merkelová. "Celosvetovo by mal byť preto k dispozícii výhodný kapitál," dodala s tým, že Nemecko bude aj v budúcnosti pokračovať v poskytovaní primeraných príspevkov. Merkelová zdôraznila, že do najbližšej Konferencie OSN o zmene klímy (COP26), ktorá sa uskutoční v novembri 2021 v Glasgowe, chce, aby sa vyjasnila otázka o pomoci bohatších krajín tým chudobnejším čo sa týka klimatickej zmeny.

Priemyselné krajiny sa totiž v roku 2009 v Kodani dohodli, že do roku 2020 zaistia na ochranu klímy v rozvojových krajinách z verejných a súkromných zdrojov 100 miliárd amerických dolárov ročne. OSN však v tejto súvislosti kritizovala, že túto úroveň sa zatiaľ dosiahnuť nepodarilo.

Britský premiér Boris Johnson sa účastníkom summitu prihovoril slovami: "Moje posolstvo pre vás všetkých je, že spoločne dokážeme využiť vedecké pokroky na ochranu našej planéty a našej biosféry, a to voči omnoho horším a ničivejším výzvam než je koronavírus." Svet by mohol podľa jeho slov radikálne znížiť závislosť na fosílnych palivách, zmeniť poľnohospodárske postupy a zvrátiť procesy, ktorými ľudstvo stáročia ničilo našu planétu toxickými skleníkovými plynmi.

Medzinárodné spoločenstvo by malo "masívne presmerovať verejné a súkromné finančné toky s cieľom zosúladiť ich s cieľmi parížskej klimatickej dohody", vyhlásil počas svojho prejavu francúzsky prezident Emmanuel Macron. Firmy by mali podľa jeho slov transparentnejším spôsobom zverejňovať informácie o ich uhlíkovej stope.

Čínsky prezident Si Ťin-pching oznámil, že Čína do roku 2030 zníži emisie CO2 o viac než 65 percent v porovnaní s rokom 2005. Podiel nefosílnych energií na celkovej energetickej spotrebe v krajine by sa mal zvýšiť na približne 25 percent, uviedol Si Ťin-pching.

Summit, ktorý je organizovaný z iniciatívy OSN, Spojeného kráľovstva a Francúzska v spolupráci s Čile a Talianskom pri príležitosti piateho výročia prijatia parížskej klimatickej dohody, sa pre obmedzenia súvisiace s koronavírusovou pandémiou koná online. Jeho cieľom je vytvoriť priestor na predstavenie nových ambícií a záväzkov v boji proti klimatickej kríze. Vystúpi na ňom dovedna 70 predstaviteľov štátov.

Ako píše DPA, možnosť prehovoriť na virtuálnom summite dostali len tie krajiny, ktoré v oblasti klimatickej politiky zaznamenali úspechy. Cieľom je vytvoriť nátlak aj na ostatných účastníkov. Na summite vystúpili napríklad aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, kanadský premiér Justin Trudeau či predseda indickej vlády Naréndra Módí.