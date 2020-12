Vakcínu môžu Česi dostať hneď, ako ju schváli Európska únia

Očkovaciu látku chce Česko uhrádzať v plnej miere.

12. dec 2020 o 12:40 TASR

PRAHA. Až európske regulačné orgány schvália novú vakcínu proti koronavírusu, nebude už nič brániť tomu, aby lekári v Českej republike začali očkovať hoci aj hneď na druhý deň po tomto rozhodnutí, píše webová stránka televíznej stanice Nova.

S ohľadom na naliehavosť situácie nebude mať totiž príchod novej očkovacej látky na český trh meškanie, aké obvykle býva v prípadoch iných liečiv.

Ich uvedenie do praxe zdržuje to, že regulátor - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) - im najprv stanovuje úhradu zo zdravotného poistenia. To však nebude v prípade vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 treba. Túto očkovaciu látku chce štát uhrádzať v plnej miere, a tak použije mimoriadny mechanizmus uvedenia vakcíny na trh, približuje spravodajský server TN.cz.

Súčasťou uvedeného mechanizmu je aj mimoriadny zákon o distribúcii očkovania proti chorobe COVID-19. "Predloha už bola schválená Poslaneckou snemovňou ČR a bola postúpená Senátu. V prípade, že vakcína bude takto zaradená do uhrádzaných služieb, stáva sa jej úhrada automatickou - SÚKL potom už nestanovuje výšku tejto úhrady," povedal pre TN.cz hovorkyňa SÚKL Klára Brunclíková.

Snemovňa schválila predmetný zákon 4. decembra a Senát sa ním bude zaoberať v stredu 16. decembra, dopĺňa TV Nova.