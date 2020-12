Analytik: Ak sa postavíme za Poľsko a Maďarsko, nič tým nezískame

Visegrád treba využívať, keď je to v záujme Slovenska, hovorí MILAN NIČ.

11. dec 2020 o 18:36 Lukáš Onderčanin

Susedská solidarita s Maďarskom a Poľskom by Slovensku uškodila, V4 treba využívať vtedy, keď je to v našom záujme, hovorí po rokovaniach o novom európskom rozpočte analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy (DGAP) MILAN NIČ.

Dá sa kompromis pri európskom rozpočte a záchrannom balíku vnímať ako víťazstvo Maďarska a Poľska?

Je to taktické víťazstvo oboch strán. Orbán ako hlavný vyjednávač za spoločný tandem s Poliakmi to takticky dobre zahral, keďže sa nová regulácia o právnom štáte odkladá na neskôr, bude ju v praxi ťažšie presadiť a je obmedzená len na prostriedky z nového rozpočtu. Nemecké predsedníctvo zase dosiahlo to, že samotný text tejto regulácie sa nemení. Ako to bude vyzerať v skutočnosti, uvidíme, až keď začne tento mechanizmus naozaj platiť. Obe krajiny sa totiž odvolali na Súdny dvor EÚ. Maďarsko má na jar roku 2022 parlamentné voľby, Orbán môže dovtedy upraviť pravidlá volebnej súťaže aj ďalej čerpať európske financie bez toho, aby musel dodržiavať zásady právneho štátu, ktoré jeho vláda už dlhší čas porušuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čiu zásluhu môžeme vidieť pri dosiahnutí dohody?