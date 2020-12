Orbán v Bruseli nedosiahol svoj cieľ, len získal čas

Do roku 2022 Brusel mechanizmus na Maďarsko určite neaplikuje.

11. dec 2020 o 14:15 TASR

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na štvrtkovom summite Európskej únie síce nevyhral, ale získal čas, domnieva sa maďarský expert pre zahraničnú politiku István Szent-Iványi.

Konštatoval to v piatok po tom, čo si Maďarsko a Poľsko v spore so zvyškom EÚ si vybojovali ústupok, že Európska komisia nebude nový právny mechanizmus prepájajúci eurofondy so zásadami právneho štátu implementovať dovtedy, kým nerozhodne Súdny dvor v Luxemburgu.

Orbán má čas do roku 2022

Szent-Iványi v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV povedal, že pre Orbána je najväčšou výhrou skutočnosť, že do roku 2022 Brusel uvedený mechanizmus určite neaplikuje.

Inou otázkou podľa experta však je, za aký čas rozhodne Súdny dvor EÚ v Luxemburgu o žiadosti Poľska a Maďarska, aby preskúmal, či tento mechanizmus je v súlade s legislatívou EÚ.

Išlo o funkčnosť fondov

Podľa Szent-Iványiho Nemecko k tomuto sporu Poľska, Maďarska a Únie pristúpilo s ochotou ku kompromisu.

"Kancelárka Angela Merkelová zrejme chcela, aby oba fondy zostali funkčné a aby niečo zostalo aj z mechanizmu prepojenia právneho štátu s nimi, pričom nemala záujem udeliť týmto dvom členským krajinám Európskej únie lekciu," dodal.

Orbán po štvrtkovom summite podľa tlačovej agentúry MTI povedal, že Maďarsko a Poľsko zabojovali o svoje práva - odmietli vydieranie a všetko to, čo je pre ich národy neprijateľné.

"Orbánovi sa aj napriek mimoriadnemu úsiliu nepodarilo zabrániť tomu, aby vyplácanie fondov Únie bolo viazané k podmienkam právneho štátu. Tento mechanizmus totiž aj napriek rozhodnému odmietaniu vládnej strany Fidesz na budúci rok vstúpi do platnosti, dokonca bez akýchkoľvek zmien," reagoval na Facebooku poslanec Európskeho parlamentu za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi.

Varšava a Budapešť blokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-27 a s ním spojeného plánu obnovy práve kvôli uvedenému mechanizmu.

Tesne pred dvojdňovým summitom sa však nemeckému predsedníctvu v Rade EÚ podarilo s oboma krajinami dosiahnuť kompromisnú dohodu o odblokovaní rozpočtu, ktorá ráta aj s vyjadrením najvyššej súdnej inštancie EÚ.