Únia výrazne zníži emisie. Matovič bol za prísnejšie pravidlá, Babiš vybavil úľavy

Únia má do roku 2030 znížiť objem vyprodukovaných emisií o 55 percent v porovnaní s rokom 1990.

11. dec 2020 o 16:58 Nina Sobotovičová

Vďaka ambicióznejším štátom by napríklad Poľsko – ale aj ďalšie krajiny výrazne závislé na uhlí – nemuseli naplniť 55-percentný únijný cieľ. (Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL, BRATISLAVA. Rokovanie trvalo osem hodín, natiahlo sa z noci do rána, no napokon sa členské štáty Európskej únie dohodli. Emisie skleníkových plynov znížia oveľa výraznejšie, než bolo pôvodne v pláne.

V noci zo štvrtka na piatok premiéri európskej dvadsaťsedmičky odsúhlasili, že Únia do roku 2030 zníži objem vyprodukovaných emisií o 55 percent v porovnaní s rokom 1990.

Dosiaľ bolo cieľom znížiť emisie o 40 percent do konca dekády, podľa vedcov by bol však takýto pokrok v boji s klimatickou zmenou nedostačujúci, navrhovali navýšiť ciele až na 65 percent do roku 2030.