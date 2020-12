Európski lídri sa dohodli na zvýšení cieľa pre obmedzenie emisií

Do roku 2030 chce blok znížiť emisie skleníkových plynov o najmenej 55 percent.

11. dec 2020 o 9:22 SITA

BRUSEL. Lídri Európskej únie (EÚ) sa v piatok dohodli na obmedzení emisií skleníkových plynov v bloku do konca desaťročia najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Po celonočných rokovaniach na samite v Bruseli členské štáty únie odobrili návrh Európskej komisie (EK) o sprísnení priebežného cieľa na ceste ku klimatickej neutralite, ktorú chce blok dosiahnuť do polovice storočia. To sprvu odmietala skupina krajín závislých od uhlia.



Doterajším cieľom bolo do roku 2030 znížiť emisie o 40 percent.

Päť rokov po prijatí parížskej klimatickej dohody sa EÚ snaží zaujať pozíciu lídra v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Cesta k prijatiu nového cieľa bola náročnejšia a na poslednom stretnutí v októbri sa lídri nedohodli, najmä pre obavy východných štátov z financovania a zvládania prechodu k ekologickejším prostriedkom.

K posunu prispel dlho očakávaný 1,82-miliardový rozpočet a balík pomoci na odstránenie následkov pandémie, na ktorom sa lídri EÚ dohodli vo štvrtok.

Značná časť financií by mala smerovať do programov a investícii zameraných na pomoc členským štátom, regiónom a sektorom, ktorých sa obzvlášť dotkol "zelený prechod" a potrebujú hlbokú ekonomickú a sociálnu transformáciu.

Európski lídri sa dohodli, že 30 percent z prostriedkov by sa malo použiť na podporu prechodu.