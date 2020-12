Európska lieková agentúra sa stala terčom kyberútoku

Agentúra rozhoduje, či udelí osobitné schválenie dvom vakcínam proti koronavírusu.

9. dec 2020 o 20:10 TASR

AMSTERDAM. Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorá má o niekoľko týždňov rozhodnúť, či udelí osobitné schválenie dvom vakcínam proti koronavírusu, v stredu oznámila, že sa stala obeťou počítačového útoku.

Informovala o tom aj tlačová agentúra AFP.

O podrobnostiach zatiaľ mlčia

Regulačný úrad Európskej únie pre lieky so sídlom v holandskom hlavnom meste Amsterdam uviedol, že prípad už vyšetrujú. Nespresnil však, kedy sa stal, a neposkytol ani ďalšie podrobnosti o tom, na čo sa útok zameriaval.

"EMA sa stala terčom kyberútoku. Agentúra okamžite spustila úplné vyšetrovanie v úzkej spolupráci s policajnými orgánmi a ďalšími príslušnými organizáciami," uviedla v krátkom vyhlásení.

"EMA nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti, kým prebieha vyšetrovanie. Ďalšie informácie budú dostupné neskôr," dodala regulačná agentúra.

Pred niekoľkými dňami informovala, že rozhodnutie o podmienečnom schválení vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech urobí počas zasadnutia, ktoré sa bude konať najneskôr 29. decembra.

Rozhodnutie v prípade vakcíny od spoločnosti Moderna by malo nasledovať, a to do 12. januára.

EMA preveruje takisto vakcíny vyvinuté Oxfordskou univerzitou s partnerstve s firmou AstraZeneca a tiež spoločnosťou Johnson & Johnson.

Agentúra sa v marci 2019 presťahovala do Amsterdamu z Londýna, keďže Británia vystúpila z Európskej únie. EMA dohliada na všetky lieky pre 27-člennú EÚ.

Kyberútok na EMA prišiel po sérii varovaní, že môže dôjsť k hekerským útokom súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

Británia v júli obvinila hekerov pôsobiacich v Rusku a podporovaných Kremľom, že podnikli útok na laboratóriá vykonávajúce výskum vakcíny proti koronavírusu.

Útočili aj na farmafirmy

Počítačoví zločinci sa pokúsili zaútočiť aj na niekoľko farmaceutických firiem vyvíjajúcich očkovacie látky, vrátane Johnson & Johnson, Novavax, AstraZeneca, a na juhokórejské laboratóriá, napísal denník Wall Street Journal.

Na španielske laboratóriá zasa údajne zaútočili čínski počítačoví zločinci, napísal v septembri denník El País.

Spoločnosť Microsoft vyzvala v novembri na postihy po sérii kyberútokov, ktoré údajne podnikli štáty a "škodcovia" proti zdravotníckym organizáciám bojujúcim s koronavírusom a narušili ich chod.

Nie je to prvýkrát, čo hekeri napadli medzinárodnú organizáciu sídliacu v Holandsku.

Holandské úrady v roku 2018 vyhostili štyroch údajných ruských tajných agentov po tom, čo sa pokúsili zaútočiť na Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu a použili na to zariadenia uložené v zadnej časti auta zaparkovaného v susediacom hoteli, dodala AFP.