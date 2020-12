Johnson: Dohodu s Úniou v jej súčasnom znení nepodpíšeme

Premiér zopakoval, že Británia bude prosperovať aj bez dohody.

9. dec 2020 o 16:30 TASR

LONDÝN. Spojené kráľovstvo obchodnú dohodu s Európskou úniou v jej súčasnom znení nepodpíše, varoval v stredu britský premiér Boris Johnson. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa Johnsona Brusel požaduje, aby Londýn v budúcnosti dodržiaval právne predpisy Únie a aby sa vzdal svojej suverenity nad britskými teritoriálnymi vodami.

"Nemyslím si, že by to boli podmienky, ktoré by mal akceptovať ktorýkoľvek premiér tejto krajiny," povedal Johnson britskému parlamentu za súhlasných prejavov zákonodarcov Konzervatívnej strany.

Následne zdôraznil, že obe strany stále môžu dosiahnuť "dobrú dohodu", avšak opäť dodal, že Británia bude prosperovať aj v prípade, že k dohode nedôjde.

Johnson v stredu odcestoval na rokovania medzi Britániou a Úniou do Bruselu, kde sa stretne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu uviedla, že možnosť dohody naďalej existuje, avšak Únia musí byť pripravená odmietnuť prípadné "neprijateľné podmienky" z britskej strany.

Británia vystúpila z Únie 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.

Pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach však rokovania napredujú pomaly. Ak sa Londýnu a Bruselu nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.