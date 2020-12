William Shakespeare je zaočkovaný, k chudobným sa vakcína dostať nemusí

Briti už očkujú proti Covidu-19.

9. dec 2020 o 20:39 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak to zvládnem ja v deväťdesiatich rokoch, zvládnete to aj vy. Takto znel odkaz prvej ženy, ktorá dostala vakcínu proti Covidu-19 od firmy Pfizer, Margaret Kennanovej.

V utorok sa začalo vo Veľkej Británii ako v prvej západnej krajine s očkovaním. Medzi prvými zaočkovanými by malo byť 25 miliónov Britov, najmä lekári v prvej línii a starší ľudia, ktorí patria medzi najviac rizikové skupiny.

Ešte viac pozornosti ako prvá zaočkovaná žena pútal v britských médiách druhý zaočkovaný. Volá sa totiž rovnako ako slávny dramatik William Shakespeare, pričom má 81 rokov.

Nízka teplota

Aj v Británii však pociťujú problémy súvisiace s distribúciou vakcíny. Tá sa totiž musí skladovať v teplote nižšej ako mínus 70 stupňov Celzia a prepravovať sa môže maximálne štyrikrát, inak je neúčinná.

Po rozmrazení ju treba aplikovať do piatich hodín. V londýnskej nemocnici podľa Financial Times skladovali v jednej škatuli pripomínajúcej obal na pizzu 195 skúmaviek s vakcínou, pričom každá mala v sebe päť dávok. Celá škatuľa sa musela rozmraziť naraz, lekári museli preto použiť 975 dávok do pár hodín.