Konečné výsledky jednotlivých štátov potvrdili víťazstvo Bidena

Zbor voliteľov sa zíde 14. decembra.

9. dec 2020 o 11:56 TASR

WASHINGTON. Všetky štáty USA vyhlásili z utorka na stredu výsledky prezidentských volieb, čím potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena nad republikánom Donaldom Trumpom v hlasovaní z 3. novembra v pomere 306 ku 232 voliteľským hlasom. Informovala o tom agentúra AP.

Jednotlivé štáty museli do Washingtonu doručiť svoje správy s overenými konečnými výsledkami najneskôr do 8. decembra.

Podľa Rebeccy Greenovej, profesorky pôsobiacej na William & Mary Law School v meste Williamsburg vo Virgínii, musí Kongres tieto konečné výsledky akceptovať. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.

Ako píše denník The New York Times, cieľom Trumpovej neúspešnej kampane, ktorej súčasťou boli mnohé žaloby a žiadosti o prepočítanie hlasov v kľúčových štátoch, bolo spôsobiť oneskorenie procesu potvrdenia konečných výsledkov. Všetky z týchto rozhodujúcich štátov ich však doručili do 30. novembra.

Odchádzajúci prezident Trump odmietol výsledky volieb a svoju prehru uznať. Tvrdí, že došlo k rozsiahlym volebným podvodom a republikánov v kľúčových štátoch vyzval, aby zvolili voliteľov, ktorí zaňho zahlasujú, a to dokonca po tom, čo tieto štáty potvrdili víťazstvo Bidena.

Súdne žaloby v Arizone, Georgii, Michigane, Nevade, Pensylvánii aj Wisconsine dopadli v Trumpov neprospech.