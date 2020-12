V Bavorsku neodstránia z kostolov stredoveké antisemitské reliéfy

V Bavorsku sa nachádza asi tucet takýchto pamiatok.

9. dec 2020 o 0:41 TASR

BERLÍN. Úrady, cirkvi a židovské komunity v juhonemeckej spolkovej krajine Bavorsko sa dohodli, že z miestnych kostolov neodstránia stredoveké antisemitské sochy a reliéfy, informovala v utorok agentúra AP.

Splnomocnenec bavorskej vlády pre boj proti antisemitizmu Ludwig Spaenle uviedol, že antisemitské reliéfy ako "Judensau" (židovská sviňa), ktoré naďalej "zdobia" niektoré z miestnych kostolov, by mali doplniť o "viditeľné a ľahko rozpoznateľné" vysvetlenie.

Na takomto postoj sa podľa agentúry DPA zhodli bavorská asociácia židovských komunít, zástupcovia kresťanských cirkví a krajinskí predstavitelia.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Bavorsku sa nachádza asi tucet takýchto pamiatok, jedna z nich na katedrále v Regensburgu. Spaenle uviedol, že účastníci konzultácie sa jednohlasne postavili proti odstráneniu týchto sôch s argumentom, že ak by ich vytrhli z kontextu, do ktorého boli zasadené, len ťažko by sa dal vysvetliť ich pôvod. Navyše by už podľa neho neslúžili ako varovný signál pred antisemitizmom.

Začiatkom roka odvolací súd zamietol žiadosť židovského aktivistu o odstránenie 700-ročnej pamiatky z fasády kostola vo východonemeckom meste Wittenberg, kde kedysi pôsobil aj Martin Luther. Reliéf zobrazuje židov v obscénnom kontakte s prasaťom. Podľa aktivistu socha "hanobí a uráža židovský ľud". Zároveň navrhuje, aby ju premiestnili do neďalekého múzea venovaného Luterovmu životu a práci. Prípad sa dostal na spolkový súd.