Trump hovorí o víťazstve. Nie, nevyhrali ste, znie z Georgie

Prezident stále verí, že vyhráva.

8. dec 2020 o 17:53 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak im dovolíte znovu ukradnúť Georgiu, už sa nikdy nebudete môcť pozrieť na seba v zrkadle.

Americký prezident Donald Trump síce prišiel do štátu Georgia podporiť republikánskych kandidátov do Senátu, no podobnými vyjadreniami oveľa viac pretláčal svoje nepodložené tvrdenie, že v skutočnosti on vyhral 3. novembra prezidentské voľby.

Konkrétne v Georgii, kde v posledných desaťročiach zvykli vyhrávať republikánski kandidáti na prezidenta a tento rok tam vyhral demokrat Joe Biden, požiadala Trumpova kampaň už trikrát o overenie výsledku. Vždy to dopadlo rovnako, Biden pri približne siedmich miliónoch odovzdaných hlasov zvíťazil o necelých dvanásť tisíc.

„Podobné nepodložené tvrdenia škodia nášmu štátu,“ povedal podľa BBC Brad Raffensperger, minister vnútra Georgie, ktorý má na starosti aj prezidentské voľby. Sám je pritom republikánom, ale odmieta sa podvoliť prezidentovmu nátlaku.