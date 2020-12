Talianska polícia rozbila zločineckú organizáciu, ktorá prevážala migrantov

Medzi zadržanými sú Taliani, Afganci a irackí Kurdi.

5. dec 2020 o 15:11 SITA

RÍM. Talianska polícia v sobotu zatkla 19 osôb, ktoré podľa úradov tvorili zločineckú organizáciu zameranú na prevoz migrantov z Afganistanu, Iránu, Iraku a Pakistanu do Talianska a následne do severnej Európy.



Sicílska prokuratúra objasnila, že zločinci na svoju činnosť využívali aj prenajaté či kradnuté lode, vďaka ktorým utečencov prepravovali cez Turecko a Grécko do Talianska.

Niektorí potom cestovali k hranici s Francúzskom, cez ktoré ich prevážali v autách.



Medzi zadržanými sú Taliani, Afganci a irackí Kurdi. Svoje základne mali v talianskych mestách Bari, Miláno, Turín a Ventimiglia.



Migrantom zabezpečili aj falošné pracovné zmluvy, vďaka ktorým mohli jednoduchšie požiadať o pobyt v krajine.



Vyšetrovanie odštartovali v roku 2018 po tom, ako sa pri meste Syrakúzy objavilo desať člnov s utečencami, ktorí vyplávali z Turecka a Grécka a nie z Líbye, odkiaľ prichádzajú už roky státisíce migrantov.



Polícia uviedla, že každý migrant zaplatil za cestu z Ázie cez Turecko a Grécko do Talianska zhruba šesťtisíc eur. Zadržanie členov bunky považuje za "kľúčové" v spojitosti so zločineckými skupinami aktívnymi v Turecku a Grécku.