Británia chce začať s očkovaním proti koronavírusu už v utorok

Očakáva sa, že do Británie už na budúci týždeň dopravia približne 800 000 dávok.

4. dec 2020 o 18:23 TASR

LONDÝN. Britská Národná zdravotná služba (NHS) plánuje začať s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 už na budúci utorok.

Povedal to v piatok pre stanicu BBC generálny riaditeľ NHS Chris Hopson po tom, ako do krajiny dorazila vo štvrtok prvá dodávka vakcín od spoločností BioNTech a Pfizer.

Premiér Boris Johnson už predtým označil chystanú vakcináciu za najväčšiu očkovaciu kampaň v dejinách Británie.

800 000 dávok vakcíny pre rizikové skupiny

Očakáva sa, že do Británie už na budúci týždeň dopravia približne 800 000 dávok vakcíny od spoločností BioNTech a Pfizer, ktorú tento týždeň schválil britský regulačný úrad na všeobecné použitie. Milióny ďalších dávok by mali doraziť ešte do konca tohto kalendárneho roka.

Spojené kráľovstvo 2. decembra ako vôbec prvá krajina na svete oficiálne schválilo očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na všeobecné použitie.

Vakcína bude najskôr podávaná rizikovým skupinám, ako sú ľudia žijúci alebo pracujúci v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou, osoby staršie ako 80 rokov či zdravotnícky personál.

Keďže vakcína musí byť skladovaná pri teplote mínus 70 stupňoch Celzia, bude najprv podávaná v približne 50 nemocničných zariadeniach.

95-percentná účinnosť

BioNTech a Pfizer v novembri oznámili, že ich očkovacia látka má podľa konečnej analýzy tretej fázy klinických testov až 95-percentnú účinnosť.

Spoločnosti požiadali o jej schválenie na mimoriadne použitie taktiež regulačné úrady EÚ a USA, ktoré ich žiadosť zatiaľ posudzujú.

Británia patrí ku krajinám, ktoré pandémia nového koronavírusu zasiahla najviac. V súvislosti s nákazou tam dosiaľ podľa oficiálnych štatistík zomrelo vyše 60 000 osôb.