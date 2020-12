Británia nepreskúmala vakcínu od Pfizeru dostatočne, myslí si odborník Fauci

Vakcína si podľa Fauciho musí získať dôveru ľudí.

3. dec 2020 o 13:26 TASR

WASHINGTON. Popredný americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci kritizoval Britániu v súvislosti so schválením vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN.

Britský Úrad pre reguláciu liekov v utorok 2. decembra oznámil, že vakcína od spoločností BioNTech a Pfizer je bezpečná na použitie.

Britské úrady podľa Fauciho údaje z testov vakcíny spoločnosti Pfizer nepreskúmali tak pozorne, ako to robí americký Úrad pre potraviny a lieky, píše CNN. Fauci v rozhovore pre stanicu Fox News označil postup používaný americkým úradom za správny.

"Údaje naozaj preverujeme veľmi starostlivo, aby sme Američanom zaručili, že je to bezpečná a účinná vakcína," povedal.

Ak by to tak úrady nerobili, podľa Fauciho by tým posilňovali nerozhodnosť časti obyvateľstva, ktorá má v spojitosti s vakcínou obavy.

"Ak postupujete rýchlo a urobíte to povrchne, ľudia sa nebudú chcieť dať zaočkovať," povedal. Odborník takisto označil za dôležité, aby ľudia v súvislosti s vakcínou mali dobrý pocit.