V Spojených štátoch sa narodilo dieťa z 27 rokov starého embrya

Genetickí rodičia Molly Gibsonovej venovali jej embryo na adopciu ešte v roku 1992.

3. dec 2020 o 13:02 ČTK

Embryo 3 až 4 týždne od počatia (v tomto prípade išlo o mimomaternicové tehotenstvo). Plod je veľký približne 0,5 centimetra. Guľatý útvar v strede plodu je srdce, napravo v jeho tesnej blízkosti formujúceho sa orgánu by sa mali nachádzať pľúca. (Zdroj: lunar caustic / Flickr / CC BY 2.0)

WASHINGTON. Molly Gibsonová sa narodila tento rok v októbri, avšak jej cesta na svet sa začala už pred viac ako 27 rokmi.

Jej genetickí rodičia totiž venovali v roku 1992 na adopciu embryo, z ktorého Molly vzišla a ktorého sa tento rok vo februári ujali Tina a Ben Gibsonovci. Podľa portálu BBC sa zrejme jedná o najstaršie využité zmrazené ľudské embryo v histórii.

Riešenie pre zúfalé páry

Gibsonovci sa zhruba päť rokov trápili s neplodnosťou. Z reportáže miestnej televíznej stanice sa však jedného dňa dozvedeli o možnosti adoptovať zmrazené embryo.

"To je jediný dôvod, prečo zdieľame náš príbeh. Ak by moji rodičia nevideli tú reportáž, tak by sme tu neboli," povedala 29-ročná Gibsonová, ktorá má okrem novonarodenej Molly ešte jednu staršiu dcéru.

Jej deti sú pritom geneticky príbuzné, pretože obe pochádzajú z adoptovaných embryí od rovnakých rodičov.

Gibsonovci sa po zhliadnutí reportáže spojili s Národným darcovským centrom embryí, čo je kresťanská nezisková organizácia z mesta Knoxville v Tennessee.

Tá chráni darované embryá, ktoré nepoužili páry pri oplodnení in vitro, teda v skúmavke. S povolením od darcov ich následne ponúkajú rodičom, ktorí majú problémy s počatím.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/0TPE5P8hR4g

Molly prekonala svoju sestru Emmu

Centrum ponúka svoje služby už 17 rokov a od tej doby zabezpečilo asi 1000 adopcií. Páry sa podobne ako pri adopcii už narodených detí môžu rozhodnúť, do akej miery chcú komunikovať s genetickými rodičmi svojho budúceho dieťaťa.

Môžu si tiež vyberať zo stoviek rôznych embryí, pričom majú k dispozícii podrobné profily ich rodičov.

Gibsonovcom sa narodila už pred tromi rokmi dcéra Emma, ​​ktorá pochádza od rovnakých darcov ako novonarodená Molly.

Obe ich embryá lekári zamrazili v roku 1992. Molly tak tento rok prekonala pôvodný rekord svojej sestry, ktorá sa narodila z embrya starého 24 rokov.

Podľa centra možno zmrazená embryá skladovať ľubovoľne dlho. Ich vek je však obmedzené zrodom technológie IVF - prvé dieťa zrodené zo zmrazeného embrya vzniknutého mimotelovom umelým oplodnením sa narodilo v roku 1984 v Austrálii.

Darcovské centrum uviedlo, že v Spojených štátoch je teraz uložených asi milión podobných zamrazených embryí.