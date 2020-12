Turecko začne ešte v decembri očkovať čínskou vakcínou proti COVID-19

Prvá várka vakcíny CoronaVac by mala do krajiny doraziť po 11. decembri.

3. dec 2020 o 13:16 SITA

ISTANBUL. Turecké ministerstvo zdravotníctva ohlásilo plány začať ešte tento mesiac očkovať experimentálnou čínskou "neaktívnou vakcínou" proti ochoreniu COVID-19.

Článok pokračuje pod video reklamou

Minister Fahrettin Koca už skôr ohlásil dohodu s čínskou biofarmaceutickou spoločnosťou Sinovac na 50 miliónov dávok jej vakcíny CoronaVac, ktorá je v súčasnosti v tretej fáze klinických testov, pričom prvá dodávka by mala do Turecka doraziť po 11. decembri.

Očkovanie v štyroch fázach

Povolenie na použitie vakcíny podľa neho turecké úrady udelia po tom, ako ich domáce laboratóriá potvrdia bezpečnosť látky.

Súvisiaci článok Veda už prichádza na pomoc, Briti začnú s očkovaním na Západe ako prví Čítajte

"Ak pôjde vývoj ďalej priaznivo ako očakávame, Turecko bude medzi prvými krajinami na svete, ktoré začnú s vakcináciou vo včasnej fáze," uviedol Koca vo štvrtok.

Očkovanie by sa malo uskutočniť v štyroch fázach - ako prví by mali vakcínu dostať zdravotnícki pracovníci, občania nad 65 rokov a ľudia žijúci v domovoch sociálnej starostlivosti.

Nasledovať by mali nevyhnutní pracovníci a ľudia nad 50 rokov s najmenej jedným chronickým ochorením, v tretej fáze by malo prísť na ľudí do 50 rokov s najmenej jedným chronickým ochorením, mladých dospelých a ďalších pracovníkov.

Vo štvrtej fáze by mal vakcínu dostať zvyšok obyvateľstva. Očkovanie, ktoré si vyžaduje podanie dvoch dávok vakcíny, by malo byť bezplatné.

Krajina hlási už desať dní rekordné počty úmrtí

Súvisiaci článok Koronavírus vo svete: Irán prekročil hranicu milióna nakazených Čítajte

V odbornom časopise Lancet v novembri publikovali štúdiu, podľa ktorej prvá a druhá fáza klinických testov vakcíny od Sinovacu ukázala priemernú účinnosť, pričom sa jej skutočná ochranná efektivita ešte len ukáže v ďalších testoch.

Koca už predtým ohlásil dohodu o dodaní jedného milióna dávok vakcíny spoločností Pfizer a BioNTech, ktoré by mala krajina dostať v decembri. Rokujú tiež podľa neho o dodávke ďalších očkovacích látok.

Turecko hlási už desať po sebe nasledujúcich dní rekordné počty úmrtí, pričom v stredu pribudlo ďalších 193 obetí, čím sa celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v krajine vyšplhal na 14 129. Rekordný je aj denný prírastok potvrdených prípadov, 31 923.