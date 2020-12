Pandémia môže dostať za desať rokov do extrémnej chudoby vyše miliardu ľudí

Negatívny efekt sa však dá odvrátiť.

3. dec 2020 o 9:30 TASR

NEW YORK. Vyše miliarda ľudí by do roku 2030 mohla žiť v extrémnej chudobe, spôsobenej dlhodobými následkami pandémie koronavírusu. Uvádza sa to v štúdii OSN zverejnenej vo štvrtok, z ktorej citovala tlačová agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento počet by sa mohol dosiahnuť, ak sa zotavovanie po pandémii bude časovo naťahovať a bude stále trvať ekonomická kríza, čo dotlačí ďalších 207 miliónov ľudí do chudoby, napísal Rozvojový program OSN.

Podľa východiskového scenára, založeného na súčasnej úmrtnosti a nedávnych odhadoch rastu Medzinárodného menového fondu, nasledujúcich desať rokov klesne pod hranicu chudoby ďalších 44 miliónov ľudí.

Nárast extrémnej chudoby sa však dá odvrátiť. Prostredníctvom investícií do sociálnych programov, verejnej správy, digitalizácie a zelenej ekonomiky môže byť predpandemická rozvojová krivka dokonca zvýšená - a z chudoby sa vymaní 146 miliónov ďalších ľudí.

"Pandémia ochorenia COVID-19 je križovatkou a rozhodnutia, ktoré lídri teraz robia, môžu svet poslať veľmi odlišnými smermi," povedal na tlačovej konferencii Achim Steiner z Rozvojového programu OSN.

"Máme príležitosť investovať do činov tohto desaťročia, ktoré nielen pomôžu ľuďom zostaviť sa z ochorenia COVID-19, ale nastavia rozvojovú dráhu ľudí a planéty smerom k spravodlivejšej, odolnejšej a zelenšej budúcnosti." dodal Steiner.