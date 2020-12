Veda už prichádza na pomoc, Briti začnú s očkovaním na Západe ako prví

Britský regulátor odobril vakcínu.

2. dec 2020 o 14:59 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Teraz musíme ešte chvíľu vydržať a počkať, kým príde na pomoc veda. Je to podobné, ako keď idete autom na dlhú cestu s dieťaťom a ono sa neustále pýta, či tam už ste.

„Ešte hodinu a sme tam,“ znie odpoveď pomyselnému dieťaťu podľa britského premiéra Borisa Johnsona. Veda už na pomoc prichádza.

Takto sa ešte v utorok snažil na poslednú chvíľu presvedčiť cez videohovor na Zoome dvesto konzervatívnych poslancov, aby sa za neho postavili pri zavádzaní systému troch stupňov obmedzení pri zvládaní pandémie Covid-19.

Nakoniec za vládny návrh nezahlasovalo 55 konzervatívcov, no ten prešiel najmä vďaka tomu, že opoziční labouristi sa hlasovania zdržali. Ak by hlasovali, návrh by neprešiel.

Rebelujúcim poslancom sa nepáčilo, že prísne opatrenia sa budú týkať aj regiónov, kde nie je veľa nových prípadov nákazy koronavírusom a že vláda nedostatočne odškodňuje majiteľov zatvorených prevádzok.

Veci sa začnú zlepšovať

Na druhý deň po hlasovaní, v stredu ráno britská agentúra na reguláciu liečiv oznámila, že krajina ako prvá na svete odobrila používanie vakcíny od firiem BioNTech a Pfizer. S očkovaním lekárov v prvej línii a ľudí v domovoch sociálnych služieb by sa malo začať už budúci týždeň.

„Som presvedčený, že po dnešnej správe sa od jari počínajúc Veľkou nocou začnú veci zlepšovať,“ povedal pre BBC britský minister zahraničných vecí Matt Hancock. „Budúci rok budeme mať leto, ktoré si budeme môcť všetci užiť.“

Vakcína má podľa výsledkov testov v tretej fáze na viac ako 43-tisíc ľuďoch účinnosť 95 percent. Pri distribúcii v Británii bude Národnému zdravotnému systému (NHS) pomáhať aj armáda, obe organizácie sa podľa denníka The Telegraph začali na operáciu pripravovať už cez víkend.