Babiš požiada o predĺženie núdzového stavu

Český premiér uviedol, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude zadarmo a dobrovoľné.

2. dec 2020 o 12:27 SITA

BRATISLAVA. Česko čaká vo štvrtok prvé väčšie uvoľňovanie opatrení proti šíreniu koronavírusu, v rámci ktorého sa budú môcť napríklad otvoriť obchody a reštaurácie.

Predseda vlády Andrej Babiš však s vývojom epidémie na území krajiny nie je spokojný, informuje spravodajský portál TN.cz.

"Včerajšie čísla ma nenadchli, požiadame o predĺženie núdzového stavu o 30 dní," povedal v televíznej relácii Snídaně s Novou.

V utorok české laboratóriá potvrdili 5 176 nových prípadov nákazy koronavírusom a počet obetí sa zvýšil o 112. Stúpol aj počet hospitalizovaných. V nemocniciach leží 4 741 ľudí s ochorením COVID-19, pričom 675 z nich je vo vážnom stave.

Jediné riešenie je vakcína

Babiš zatiaľ podľa vlastných slov netuší, či bude vláda žiadať Snemovňu o predĺženie núdzového stavu naposledy alebo pred poslancov predstúpi opäť aj na začiatku budúceho roka.

"Ten vírus je, bohužiaľ, tu a tie včerajšie čísla ma vôbec nenadchli. Máme stále vysoké čísla," skonštatoval.

"Jediné riešenie je vakcína. Takže my budeme žiadať o predĺženie o 30 dní," pokračoval. Ak by dolná komora súhlasila, núdzový stav by trval do 11. januára 2021.

Otvárajú sa všetky obchody

Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena opatrení, je 57, čo zodpovedá tretiemu stupňu z piatich. Česko je však zatiaľ vo štvrtom stupni rizikovosti a do tretieho zostúpi vo štvrtok 3. decembra.

"Ten základ je v tom, že sa ruší zákaz vychádzania, otvárajú sa všetky obchody bez ohľadu na sortiment, ale platí to pravidlo, že je jeden zákazník na 15 metrov štvorcových. V reštauráciách budú štyria ľudia pri jednom stole," priblížil premiér, podľa ktorého je však oblastí, v ktorých sa uvoľní doterajší prísny režim, "strašne veľa" a podľa vlastných slov by ocenil, ak by to ľudia nemuseli hneď využiť.

"Bolo by fajn byť opatrní. Som z toho vývoja ľahko nervózny. Zatiaľ zostávame na čísle 57 v systéme PES, to sa nemení od 15. novembra. Máme, bohužiaľ, najväčší počet ľudí za desať rokov, ktorí zomreli. Buďme opatrní. Ja by som bol nerád, keby sa pred Vianocami ešte niečo zmenilo. Držme si palce a buďme skutočne disciplinovaní," vyzval.

Očkovanie bude zadarmo a dobrovoľné

Babiš tiež zopakoval, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bude zadarmo a dobrovoľné.

Ministra zdravotníctva Jana Blatného v utorok vyzval, aby návrh vakcinačného plánu rozoslal všetkým stranám v Snemovni.

To, či Európska lieková agentúra (EMA) schváli vakcíny spoločností, ktoré o to požiadali, bude podľa premiéra jasné 15. decembra.