Arméni odovzdali Azerbajdžanu posledné okresy v Karabachu

Azerbajdžanský prezident označil obnovenie kontroly nad oblasťami ako historický úspech.

1. dec 2020 o 15:12 SITA

BAKU. Azerbajdžan v utorok dokončil preberanie území postúpených Arménskom v zmysle prímeria dohodnutého Ruskom, ktoré ukončilo nedávne boje trvajúce šesť týždňov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev označil obnovenie kontroly nad týmito oblasťami ako historický úspech.

Súvisiaci článok Bolestivé prímerie. Boj o Karabach ukončia ruské vojská aj ústupky Čítajte

"Všetci sme žili s jedným snom a teraz sme si ho splnili. Toto víťazstvo otvára pre našu krajinu novú éru. Bude to doba rozvoja, bezpečnosti a pokroku," povedal Alijev.



Náhorný Karabach sa nachádza na území Azerbajdžanu, ale od skončenia vojny v roku 1994 bol pod kontrolou etnických arménskych síl podporovaných Arménskom.



V dohode o prímerí sa stanovilo, že Arménsko odovzdá kontrolu nad niektorými oblasťami, ktoré držalo za hranicami Náhorného Karabachu, vrátane regiónu Lachin, cez ktorý prechádza hlavná cesta vedúca z Náhorného Karabachu do Arménska.



Dohoda tiež požaduje, aby cesta, takzvaný koridor Lachin, zostala otvorená a chránená aspoň 5 rokov ruskými mierovými jednotkami. Podľa dohody by malo byť vytvorené dopravné spojenie cez Arménsko spájajúce Azerbajdžan a jeho západnú exklávu Nachičevan, ktorá susedí s Arménskom, Iránom a Tureckom.