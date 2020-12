Čierna Hora trvá na vyhostení srbského diplomata a kritizuje Úniu

Čierna Hora odkázala Únii, že kým začne radiť, má sa oboznámiť so všetkými faktami.

1. dec 2020 o 13:14 SITA

PODGORICA. Čierna Hora nestiahne rozhodnutie o vyhostení srbského veľvyslanca. Napriek apelom Európskej únie čiernohorské ministerstvo zahraničných vecí trvá na pôvodnom kroku a odchode diplomata Vladimira Božoviča.



V sobotu, iba niekoľko dní pred inauguráciou novej prosrbskej vlády, odchádzajúci kabinet Čiernej Hory označil srbského veľvyslanca ako "personu non grata" pre jeho "neustále zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory".

Podgorica vyhostila Božoviča po tom, ako vyhlásil, že zhromaždenie v roku 1918, počas ktorého sa Čierna Hora stala súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávie, pozn.), bolo pre jej ľud "oslobodenie" a "slobodné vyjadrenie vôle spojiť sa s bratským Srbskom".

Podľa čiernohorského ministerstva zahraničných vecí však znevažoval štát, v ktorom pôsobil. Čierna Hora opäť získala nezávislosť až v roku 2006.



Srbsko pôvodne plánovalo recipročne vyhostiť čiernohorského veľvyslanca Tarzana Miloševiča, no premiérka Ana Brnabičová nechce "prilievať olej do ohňa" a uviedla, že jej krajina chce s Čiernou Horou udržiavať spoluprácu a priateľstvo.



Komisár pre rozšírenie Európskej únie a susedskú politiku Olivér Várhelyi vyzval Čiernu Horu, aby urobila to isté, a poznamenal, že "rešpektovanie dobrých susedských vzťahov a regionálna spolupráca sú základnými kameňmi rozšírenia EÚ".

Čiernohorský rezort diplomacie mu však odkázal, nech sa najskôr oboznámi s úplnými informáciami, kým začne radiť.