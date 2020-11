Za vraždou jadrového vedca sú podľa Rúháního USA a ich žoldnier Izrael

V piatok došlo k atentátu na architekta iránskeho jadrového programu.

28. nov 2020 o 10:16 TASR

TEHERÁN. Iránsky prezident Hasan Rúhání obvinil Izrael, že s podporou Spojených štátov zavraždil popredného iránskeho jadrového fyzika Mohsena Fachrizádeha-Mahábádího.

"Imperializmus a jeho sionistický žoldnier opäť raz stoja za krviprelievaním a smrťou iránskeho vedca," cituje agentúra DPA sobotňajšie vyjadrenie Rúháního v štátnej televízii.

Tento "teroristický útok" je podľa neho prejavom strachu nepriateľov Teheránu z technologického pokroku islamskej republiky. Vražda však Iránu nezabráni, aby ešte dôslednejšie nepokračoval v ceste nastolenej týmto vedcom, uviedol prezident.

Rúhání: Irán nenechá tento zločin bez odozvy

Iránsky národ ľud je podľa Rúháního dosť múdry na to, aby sa nedal "chytiť do pasce sprisahania sionistov". Tí chcú vyvolať chaos, no nebudú mať úspech. Irán nenechá tento zločin bez odozvy a "v pravý čas" naň bude reagovať, uzavrel Rúhání.

Denník New York Times s odvolaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov amerických tajných služieb napísal, že za útokom na Fachrizádeha je Izrael. Ďalšie podrobnosti však neuviedol.

K atentátu na Fachrizádeha došlo 70 kilometrov východne od Teheránu necelé dva mesiace pred nástupom nového prezidenta USA Joe Bidena do funkcie.

Demokrat Biden sľúbil, že po štyroch rokoch tvrdého postoja súčasnej administratívy republikána Donalda Trumpa k Iránu, ktorá v roku 2018 jednostranne odstúpila od jadrovej dohody s Teheránom a v rámci politiky "maximálneho tlaku" znovu uvalila sankcie, sa vráti k diplomacii.

Rúhání v tejto súvislosti uviedol, že nepriatelia Iránu chcú "maximálne využiť ... týchto pár týždňov" na destabilizovanie regiónu.

Netanjahu: Zapamätajte si toto meno

Fachrizádeh, expert na vývoj rakiet, je považovaný za architekta iránskeho jadrového programu. Západné a izraelské tajné služby tvrdili, že viedol utajovaný program vývoja jadrových zbraní zastavený v roku 2003.

V roku 2018 jeho meno spomenul aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, keď obvinil Irán z pokračovania vývoja jadrových zbraní.

"Zapamätajte si toto meno, Fachrizádeh," povedal vtedy Netanjahu.

Chameneí vyzval na potrestanie vrahov

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu vyzval na potrestanie osôb stojacich za piatkovým atentátom na popredného iránskeho jadrového fyzika Mohsena Fachrizádeha-Mahábádího.

Zároveň vo vyhlásení zverejnenom v sobotu na svojej oficiálnej webovej stránke zdôraznil, že Teherán bude v jeho práci pokračovať, uviedli agentúry AP a AFP.

Chameneí označil Fachrizádeha za "popredného a významného jadrového vedca". Vyzval na "potrestanie vinníkov a zodpovedných osôb a ... pokračovanie v úsilí tohto mučeníka vo všetkých oblastiach vedy a techniky, v ktorých pracoval".