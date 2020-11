Nórsko vydá podozrivého z teroristického útoku v Paríži v roku 1982

Útok v židovskej štvrti si vyžiadal šesť mŕtvych a 22 zranených.

27. nov 2020 o 19:28 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9mrRTnNVRvA

OSLO. Nórsko vydá do Francúzska osobu podozrivú z útoku v židovskej štvrti v Paríži v roku 1982, ktorý si vyžiadal šesť mŕtvych a 22 zranených. Rozhodla o tom v piatok nórska vláda, informuje agentúra AFP.

Podozrivý menom Walíd Abdalrahmán Abú Zajd sa voči rozhodnutiu nemôže odvolať.

Vydať do Francúzska by ho mali do desiatich dní, uviedla hovorkyňa nórskej spravodajskej služby PST.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podozrivý odmieta účasť na atentáte

Abú Zajd žije v Nórsku od roku 1991 a je držiteľom nórskeho občianstva. Nórsko je ale známe tým, že nevydáva svojich občanov na trestné stíhanie.

Nedávno implementovaná dohoda medzi Nórskom, Islandom a EÚ však pripravila cestu pre vydanie podozrivého.

"Som proti vydaniu, pretože s útokom nemám nič spoločné," povedal Abú Zajd súdu v Osle v septembri tohto roku.

Útok granátom a strelnými zbraňami

Neznámi útočníci hodili 9. augusta 1982 do reštaurácie Chez Jo Goldenberg granát a následne začali strieľať zo samopalov.

O život prišlo šesť ľudí, medzi nimi dvaja Američania. Medzičasom zatvorená reštaurácia v známej štvrti Le Marais bola turistickou atrakciou.

Útok pripisovali už neexistujúcej Organizácii Abú Nidala, ktorá sa odštiepila od palestínskeho hnutia Fatah.

Okrem Abú Zajda Francúzsko v súvislosti s týmto útokom vydalo medzinárodný zatykač aj na osobu nachádzajúcu sa v Predjordánsku a dvoch podozrivých v Jordánsku. Vydanie týchto dvoch podozrivých Jordánsko opakovane odmietlo.