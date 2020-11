Podľa vzoru Slovenska. Rakúšanov čaká plošné testovanie, Viedeň plán kritizovala

Rakúsko s 8,9 milióna obyvateľmi už objednalo približne sedem miliónov antigénových testov.

27. nov 2020 o 20:23 Nina Sobotovičová

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Rakúska vláda bude postupovať podľa slovenského modelu, oznámil čitateľom pred dvoma týždňami rakúsky denník Kurier.

Kurier týmito slovami komentoval vyhlásenie rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza.

Kurz totiž ešte 15. novembra avizoval, že postupné uvoľňovanie obmedzení by malo sprevádzať masové testovanie Rakúšanov na koronavírus, pričom rovnaký postup zvolila slovenská vláda už na prelome októbra a novembra.

Celoštátna karanténa, takzvaný lockdown, sa v Rakúsku skončí v pondelok 7. decembra. Vtedy by sa mali otvoriť školy aj obchody.

Práve preto chce rakúska vláda v plošnom testovaní počas prvého decembrového víkendu – 5. až 6. decembra – uprednostniť učiteľov, aby mohli školy od pondelka začať riadne fungovať. Predstavitelia odborov však zdôrazňujú, že plošné testovanie učiteľov sa minie účinku, ak do lavíc zasadnú neotestovaní žiaci.

Hoci rakúska vláda zdôrazňuje, že testovanie bude pre každého dobrovoľné, neotestovaných pedagógov môžu od pondelka 7. decembra čakať isté obmedzenia. Počas vyučovania si budú zrejme musieť nasadiť respirátor.

V porovnaní so Slovenskom však pre neotestovaných Rakúšanov nebude platiť obmedzenie pohybu.

Slabiny antigénových testov

Rakúsko s 8,9 milióna obyvateľmi už objednalo približne sedem miliónov antigénových testov, ktoré podľa denníka Kronen Zeitung stáli 50 miliónov eur.

Koronavírus v Rakúsku 270 992 prípadov od začiatku pandémie,

2 886 obetí,

64 855 aktuálne chorých.

Rovnaké testy používali zdravotníci pri plošnom testovaní na Slovensku.

Antigénové testy na rozdiel od zdĺhavejších PCR testov dokážu poskytnúť výsledok za menej ako pol hodinu. Sú však menej presné a podľa odborníkov sú ideálne najmä na odhalenie vysokoinfekčných pacientov v populácii, teda ľudí s vysokou vírusovou náložou.

U ľudí, ktorí sú infikovaní, no hladina vírusu v ich organizme je nízka, môže antigénový test ukázať falošne negatívny výsledok.

Viedeň bola najprv skeptická, no teraz sa poponáhľa

Rakúska metropola Viedeň najprv federálnu vládu kritizovala pre spôsob, akým plošné testovanie v krajine naplánovala.

Viedenskí predstavitelia zdôrazňovali, že cielené testovanie v zasiahnutejších oblastiach by bolo efektívnejšie v porovnaní s plošnými testami naprieč krajinou.

Vo štvrtok však člen viedenskej mestskej rady a splnomocnenec mesta pre zdravotníctvo Peter Hacker oznámil, že hlavné mesto začne s plošným testovaním v skoršom termíne, než určila federálna vláda.

Viedeň tak plošné testovanie spustí už v stredu 2. decembra, pričom podľa webu Local.at by sa malo testovať v troch lokalitách hlavného mesta.

Odberové miesta budú zriadené v priestoroch Viedenskej radnice, v priestoroch Marxhalle, kde sa bežne konajú koncerty a ďalšie kultúrne akcie, a napokon na výstavisku neďaleko zábavného parku Prater.

Vzniknúť by malo celkovo 300 odberných miest, každé s kapacitou 500 ľudí denne. Za jeden deň by tak vo Viedni mohli otestovať 150-tisíc ľudí, pričom mesto chce do 13. decembra otestovať 1,2 milióna ľudí.

Spolkové krajiny majú vlastný harmonogram

Každá rakúska spolková krajina sa napokon rozhodla pre iný termín, v ktorom spustí testovací režim.

Podľa federálneho plánu mali 5. a 6. decembra podstúpiť plošné testovanie učitelia a vychovávatelia zo škôlok. Úrady očakávali, že v tejto fáze by sa malo dať otestovať asi 200-tisíc ľudí. Počas nasledujúcich dvoch dní mali testovanie podstúpiť policajti.

Posledný víkend pred vianočnými sviatkami, teda 19. až 20. decembra, sa mala testovania zúčastniť verejnosť.

Vo Viedni sa však s projektom začína v predstihu a niektoré spolkové krajiny ho, naopak, presunuli na neskôr.

Dolné Rakúsko sa drží plánu, Štajersko zatiaľ mlčí

Počas prvého decembrového víkendu sa začne s plošným testovaním v západných spolkových krajinách Vorarlbersko a Tirolsko.

Obe krajiny patrili k najzasiahnutejším s ohľadom na rozšírenie koronavírusu v populácii.

Vo Vorarlbersku a Tirolsku začnú od piatka 4. decembra do nedele 6. decembra testovať učiteľov aj policajtov.

V Salzbursku, Hornom Rakúsku a Korutánsku sa však s testovaním začne až o týždeň neskôr, cez víkend 12. a 13. decembra.

Dolné Rakúsko sa zatiaľ pridŕža federálneho plánu. Učiteľov budú v tejto spolkovej krajine testovať počas prvého decembrového víkendu, policajtov potom 7. a 8. decembra.

Verejnosť by mala testy podstúpiť po 19. decembri, je však možné, že Dolné Rakúsko napokon zvolí skorší termín.

Burgenland začne s testovaním učiteľov podľa federálneho harmonogramu, teda v prvom decembrovom týždni. S testovaním širokej verejnosti však v tejto spolkovej krajine nechcú začať až počas predvianočného víkendu, ale už 10. decembra.

V prípade Štajerska ani v piatok 27. novembra nebolo známe, či sa spolková krajina plánuje pridŕžať federálneho harmonogramu, alebo si zvolí vlastný.

Na Slovensku je počiatočná eufória utlmená

Verejnoprávna stanica ORF vo štvrtok večer pripomenula, že kým Rakúsko plošné testovanie iba plánuje, Slovensko už s ním má skúsenosť.

„Na Slovensku je však počiatočná eufória už utlmená,“ uvádza ORF a pripomína, že plán slovenského premiéra Igora Matoviča zopakovať celoplošné testovanie aj počas prvého decembrového víkendu sa odkladá na neurčito.

„Rozhodol sa tak po interných vládnych nezhodách,“ dodáva verejnoprávna stanica na svojom webe.

