Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

Zákaz vychádzania po desiatej večer bude v Taliansku platiť aj počas Vianoc.

27. nov 2020 o 13:10 SITA

RÍM. Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov.

Zimná turistická sezóna ma zásadný hospodársky význam, strediská ale možno otvoriť, až keď poľaví epidémia, čo môže trvať jeden a pol mesiaca, uviedol minister pre regionálne záležitosti Francesco Boccia.

Vláda zároveň potvrdila, že zákaz vychádzania po 22:00 bude platiť aj počas Vianoc.

Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza v stredu uviedol, že celoštátny zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov bude vzhľadom na pandemickú situáciu nevyhnutný.

Bývalý taliansky eurokomisár a predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani vyzýva na celoeurópsku reguláciu prevádzky lyžiarskych stredísk počas Vianoc.

Tá by mala zabrániť situácii, kedy by Taliani počas sviatkov odchádzali na dovolenky do zahraničia a domov sa vracali bez akejkoľvek kontroly.

Plošné zatvorenie lyžiarskych centier odmieta Rakúsko.

Predstaviteľ Európskej komisie k tomu uviedol, že rozhodnutie v tejto oblasti je zvrchovanou vecou členských štátov únie a Brusel do sporov nemôže a nebude zasahovať.