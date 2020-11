V Bielorusku sprísnili protipožiarne predpisy, zrejme kvôli vlajkám opozície

Lukašenko nariadil, aby bol obnovený exemplárny poriadok.

27. nov 2020 o 7:44 TASR

MINSK. Bieloruské ministerstvo pre mimoriadne situácie urobilo zmeny v pravidlách požiarnej bezpečnosti pre bytové domy a iné budovy, pričom vydalo zákaz umiestňovať na ich fasády, strechy či dokonca balkóny a verandy výrobky z horľavých textílií.

Podľa nezávislého spravodajského portálu TUT.by je táto novinka zrejme spojená s bielo-červeno-bielymi vlajkami, ktoré si teraz mnohí obyvatelia Bieloruska vešajú do okien či z balkónov, aby vyjadrili podporu bieloruskej opozícii.

Nahlasovanie neštátnych symbolov

Výzdoba v podobe stužiek, vlajok, plagátov, grafitov či veľkoplošných malieb sa stala symbolom odporu proti režimu Alexandra Lukašenka, označujúceho sa za víťaza augustových prezidentských volieb.

Bol to práve Lukašenko, kto nedávno nariadil, aby napr. v meste Minsk na verejných miestach bol obnovený "exemplárny poriadok".

Niektoré mestské časti bieloruskej metropoly teraz žiadajú zástupcov vlastníkov bytov, aby nahlásili mená a telefónne čísla tých osôb, ktoré majú v oknách a na balkónoch svojich bytov "neštátne" symboly - zástavky alebo plagáty.

Úrady vysvetlili, že občania takýmto konaním "vytvárajú podmienky a predpoklady pre narušovanie verejného poriadku a mieru, pravidiel používania a údržby bytových priestorov, ohrozujú aj etiku, morálku a medziľudské vzťahy vo verejnom prostredí", lebo "môžu vyvolať spory medzi susedmi, či provokácie".

Právnik a aktivista za ľudské práva Aleh Mackevič upozornil, že ak by sa úrady pokúsili prívržencov opozície trestať za použitie "neštátnych symbolov", mohlo by sa to považovať za porušenie ústavného práva na slobodu slova a vierovyznania.

Masové pochody aj susedské stretnutia

Protesty proti Lukašenkovmu režimu, zadržiavaniu politických väzňov, brutalite polície a svojvôli úradov vypukli po vyhlásení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb a pokračujú do dnešného dňa.

Majú pritom rôznu formu - od masových pochodov a zhromaždení cez pravidelné akcie seniorov, študentov či lekárov po protesty jednotlivcov.

Obľúbené sú aj susedské stretnutia vo vnútroblokoch bytových domov, ktoré si ľudia na tento účel revitalizujú, skrášľujú a vyzdobujú vo farbách opozície.

Mnohé formy protestov proti Lukašenkovi vyvolávajú reakciu bezpečnostných zložiek, ktoré sa pritom často uchyľujú k použitiu neprimeranej sily.

Po jednom ich zákroku na tzv. dvore zmien v Minsku utrpel smrteľné zranenia mladý aktivista Raman Bandarenka. Jeho smrť v dôsledku zranení z bitky vyvolala v Bielorusku ďalšie masové demonštrácie a ostrú kritiku zo zahraničia, pričom EÚ pohrozila uvalením ďalších sankcií na predstaviteľov Lukašenkovho režimu.