Partnerka Assangea poprosila Trumpa o udelenie milosti

Assange sa nachádza v britskej väzenskej cele s vysokým stupňom stráženia.

26. nov 2020 o 20:38 SITA

LONDÝN. Družka zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea, Stella Morisová, poprosila dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa o milosť pre svojho partnera.

Učinila tak prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde prezidentovi nechala odkaz.

Morisová pod fotografiu svojich dvoch malých detí napísala: "Toto sú Julianovi synovia Max a Gabriel. Potrebujú svojho otca. Naša rodina musí byť pokope. Prosím vás, priveďte ho na Vianoce domov."

Čaká na rozhodnutie sudcu

Štyridsaťdeväťročný Assange sa nachádza v britskej väzenskej cele s vysokým stupňom stráženia a čaká na rozhodnutie sudcu, či ho môžu poslať do USA.

Vo vlasti čelí 17 obvineniam zo špionáže a zneužitia počítačov pre zverejnenie tajných amerických vojenských dokumentov na portáli Wikileaks.

Obvinenia vedú k maximálnemu trestu 175 rokov väzenia.



Assangeovi právnici tvrdia, že obvinenie je politicky motivované zneužitie moci, ktoré potlačí slobodu tlače a ohrozí novinárov po celom svete.

Podľa nich je ich klient novinár, ktorý si zasluhuje ochranu na základe prvého dodatku americkej ústavy, a uniknuté dokumenty odhaľujú previnenie amerických ozbrojených síl.

Švédsko od vyšetrovania upustilo

Právne problémy sa pre Assangea začali v roku 2010, keď ho v Londýne zatkli na žiadosť Švédska.

To ho chcelo vypočuť o obvineniach zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia dvoch žien.

On však odmietol ísť do Štokholmu, pretože sa bál vydania do USA alebo amerického väzenia v zátoke Guantánamo na Kube

Švédsko vlani od vyšetrovania upustilo. V rokoch 2012 - 2019 sa Assange skrýval na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Po tom, ako mu Ekvádor zrušil azyl, ho britská polícia zatkla.