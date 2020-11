Svet sa pri vakcíne proti COVID-19 musí poučiť z minulosti, tvrdí OSN

Prístup k vakcínam na COVID-19 nesmie byť podľa OSN výsadou bohatých.

26. nov 2020 o 15:39 TASR

ŽENEVA. Svetové spoločenstvo by sa pri distribúcii vakcín na ochorenie COVID-19 malo poučiť z chýb, ktoré urobilo v súvislosti s epidémiou HIV v rozvojových krajinách.

Vo štvrtok to uviedol Program OSN pre boj proti HIV/AIDS (UNAIDS), informovala agentúra DPA.

"Svet sa musí poučiť z chýb z reakcie na HIV, keď v rozvojových krajinách umreli čakajúc na liečbu milióny ľudí," uviedol program OSN vo vyhlásení a dodal, že prístup k vakcínam na COVID-19 nesmie byť výsadou bohatých.

Farmaceutické spoločnosti by sa podľa UNAIDS mali v súvislosti so spomínanými očkovacími látkami podeliť o svoje nadobudnuté znalosti a vzdať sa svojho duševného vlastníctva, čo by umožnilo masovo vyrábať vakcíny, ktoré sú pre ochranu svetovej populácie pred koronavírusom nevyhnutné.

Viac ako 12 miliónov ľudí stále čaká na liečbu v súvislosti HIV a 1,7 milióna sa nakazilo v roku 2019, pretože nemali prístup k základnej starostlivosti, uvádza UNAIDS v správe zverejnenej na svojej webovej stránke.

Program OSN zároveň varoval, že narušenie zdravotníckych služieb v súvislosti s pandémiou koronavírusu môže do roku 2022 viesť k ďalším 293 000 prípadom infekcie HIV a až 148 000 úmrtiam súvisiacim s chorobou AIDS, ktorú HIV spôsobuje.