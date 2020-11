Realita nenaplnila očakávania. V Nemecku predĺžili čiastočný lockdown

Pôvodne sa mal skončiť v novembri, ale potrvá do 20. decembra.

26. nov 2020 o 6:26 TASR

BERLÍN. Nemecko predĺži do 20. decembra čiastočný lockdown, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra.

Oznámila to v stredu večer nemecká kancelárka Angela Merkelová i premiéri spolkových krajín po absolvovaní spoločnej sedemhodinovej videokonferencie, informovala agentúra DPA.

Merkelová žiadala viac času

Podľa Merkelovej spomalili súčasné protipandemické opatrenia, ktoré v krajine platia už viac ako tri týždne, šírenie nového koronavírusu, avšak na zaistenie bezpečnosti je potrebné mať viac času.

Kancelárka ale dodala, že prísne opatrenia by sa mohli uvoľniť, ak by došlo k neočakávanému poklesu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.

Obmedzenie súkromných stretnutí

Predstavitelia jednotlivých spolkových krajín sa s nemeckou vládou tiež dohodli na obmedzení súkromných stretnutí.

Povolené sú tak po novom takéto stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú deti vo veku 14 a menej rokov - tých sa môže zísť aj viac, informovala Merkelová.

Počas vianočných sviatkov - od 23. decembra do 1. januára - sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do 10 ľudí, do ktorých počtu sa taktiež nerátajú deti do 14 rokov.

Realita nenaplnila očakávania

Avizované predĺženie opatrení musí vláda formálne podpísať neskôr v decembri, keďže takéto obmedzenia môže zaviesť vopred len na maximálne štyri týždne, uvádza DPA.

"Dosiaľ sme nemali taký úspech, ako sme dúfali," uviedol na margo platných epidemiologických opatrení bavorský premiér Markus Söder. Dodal, že čiastočný lockdown v súčasnosti nie je taký prísny ako pred polrokom.

Očakáva sa, že nemecká vláda i predstavitelia jednotlivých spolkových krajín zakážu počas novoročných osláv používať zábavnú pyrotechniku, a to buď na námestiach či všade, uvádza DPA.

Ako súčasť čiastočného lockdownu, ktorý v Nemecku platí od začiatku novembra, sú aktuálne zatvorené reštaurácie, bary, kiná, divadlá, múzeá i plavárne a platia obmedzenia kontaktov.

Vyše 18-tisíc nových prípadov

V stredu pribudlo v Nemecku v súvislosti s ochorením COVID-19 410 nových úmrtí, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie.

Celkový počet obetí, ktoré si v Nemecku toto ochorenie vyžiadalo od začiatku pandémie, sa tak zvýšil na 14 771.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) zároveň v stredu hlásil aj ďalších 18 633 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na 961 320.