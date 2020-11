Nemecko chce celoeurópsky zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách

Platiť má do 10. januára.

25. nov 2020 o 22:51 SITA

BERLÍN. Nemecká vláda podporuje celoeurópsky zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách s účinnosťou do 10. januára. Zhodli sa na tom v stredu kancelárka Angela Merkelová a zástupcovia spolkových krajín.

Súvisiaci článok Lyžiarska vojna. Rakúsko chce strediská otvoriť, susedia sú proti Čítajte

Vláda ďalej vyzvala všetkých obyvateľov, „aby sa zriekli akýchkoľvek nie nevyhnutne potrebných pracovných a súkromných ciest, osobitne turistických ciest aj do zahraničia, okrem iného aj vo vzťahu k lyžiarskej sezóne“.

„Spolková vláda požiada o vypracovanie usmernení na európskej úrovni, aby do 10. januára nebol povolený lyžiarsky turizmus,“ rozhodol vládny kabinet podľa zdrojov oboznámených so situáciou.

Celoštátny zákaz dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov zvažuje Taliansko. Tamojší minister zdravotníctva Roberto Speranza v stredu uviedol, že vzhľadom na pandemickú situáciu bude takýto krok nevyhnutný.

Bývalý taliansky eurokomisár a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani vyzýva na celoeurópsku reguláciu prevádzky lyžiarskych stredísk počas Vianoc. Tá by mala zabrániť situácii, kedy by Taliani počas sviatkov odchádzali na dovolenky do zahraničia a domov sa vracali bez akejkoľvek kontroly.

Plošné zatvorenie lyžiarskych centier odmieta Rakúsko. Predstaviteľ Európskej komisie k tomu uviedol, že rozhodnutie v tejto oblasti je zvrchovanou vecou členských štátov únie a Brusel do sporov nemôže a nebude zasahovať.